Auftakt: BFT informiert über Kaufleute im E-Commerce

Mit einer kostenlosen Webinar-Reihe informiert die BFT Berufsschule für Tourismus gGmbH in Berlin interessierte Ausbildungsbetriebe über den neuen dualen Ausbildungsberuf Kauffrau / Kaufmann im E-Commerce . Die kostenlosen 30-minütigen Online-Seminare finden am 17. und am 25. August sowie am 1. und am 8. September 2021, jeweils von 9.30 – 10 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter info@schule-tourismus.de oder auch telefonisch unter 030-21473367 möglich.BFT-Geschäftsführerin Bettina Reinfeld erklärt die Gründe für die neu ins Leben gerufene Webinar-Reihe: „Wir haben eine Vielzahl an talentierten, motivierten Bewerberinnen und Bewerbern, aber nicht genügend Ausbildungsbetriebe für diese interessierten Nachwuchskräfte.“ Viele Unternehmen würden noch nicht ausbilden, da sie die Inhalte des neuen Ausbildungsberufes noch nicht kennen und das Potenzial für ihren touristischen Betrieb unterschätzen würden.Reinfeld weiter: „Das neue Berufsbild ist für jedes Unternehmen interessant, das seine Produkte oder Dienstleistungen online verkauft und eigene Nachwuchskräfte mit Marketingkompetenz für seine digitalen Geschäftsbereiche heranziehen will.“ Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, sich hier als Betrieb gut aufzustellen.Das neue Berufsbild wurde 2018 ins Leben gerufen und gehört seit diesem Jahr zum Kanon der Ausbildungsberufe an der BFT.