Künstler-Kooperation zwischen ARTHELPS und BeWooden

ARTHELPS ist eine Initiative von Kreativen und Künstlern, die Menschen aus sozial benachteiligten Verhältnissen auf ganz besondere Art und Weise hilft: mit Kunst. Deren Workshop-Prinzip setzt dabei die Kräfte und Talente von geflüchteten Kindern frei. Dabei entstehen Elemente, die wir in Produkte umwandeln. Jedes Kind erzählt eine Geschichte. Eine, die von Hoffnung, Freude und Liebe erzählt und das inmitten von Krieg, Hass und Zerstörung. Die Einnahmen, die durch Produkte, Ausstellungen, Aktionen und auch Bücher erwirtschaftet werden, fließen direkt in neue soziale Projekte. Statt die unterstützenden Künstler wie Rea Garvey zu inszenieren, rückt ARTHELPS im Abseits stehende Menschen in den Mittelpunkt.Das Unternehmen BeWooden bietet neben den neuen Holzfliegen in Kooperation mit ARTHELPS auch klassische Holzfliegen, sowie viele weitere und einzigartige, aus Holzresten geschaffene Accessoires wie Manschettenknöpfe, Anhänger, Armbänder und vieles mehr an.Weitere Informationen erhalten Sie bei derBergstraße 81, 61118 Bad Vilbel sowie unter der Telefonnummer [email=01726107006]01726107006[/email] oder per Mail henrik@bewooden.de . Infos zu allen Produkten auch unter www.bewooden.de