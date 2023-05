Fahrrad putzen – aber richtig!

„Wollen wir eine Fahrrad Tour machen?“ Der Frühling ist da, das Wetter ist schön, was kann es da Schöneres geben? Aber das Fahrrad stand die letzten Monate, entgegen allen guten Vorsätzen eher im Keller oder in der Garage? Dann lohnt sich eine gründliche Reinigung und Pflege. Ein paar Dinge gibt es dabei zu beachten, insbesondere wenn man lange etwas von seinem Fahrrad haben will und die Natur nicht unnötig schädigen möchte. Wie das mit den Produkten von beulco clean geht und was man generell beim Fahrrad putzen beachten sollte, erklären wir hier.



Keine harten Reinigungsmittel verwenden



Harte und scharfe Chemikalien können nicht nur Fahrrädern schaden, sie sind auch nicht gut für die Umwelt. Stattdessen eignen sich nachhaltige Produkte, die weder Kunststoffe noch Gummi noch Lacke angreifen. Der Fahrradreiniger von beulco clean besteht aus pflanzlichen Inhaltstoffen, die das Grundwasser nicht unnötig schädigen. Darüber hinaus ist der Reiniger materialschonend, mikroplastikfrei, geschmacks- und geruchsneutral und wird in Flaschen aus Bio-basiertem Material ohne gefährliche Zusatz- oder Fremdstoffe abgefüllt. Der Fahrradreiniger entfernt Schmutz effektiv und schonend, NCP Vegan zertifiziert und dermatologisch mit der Note „sehr gut“ getestet.



Die Kette nicht vergessen



Ein Fahrrad läuft nur so geschmeidig wie seine Kette. Diese zu ölen ist deswegen unerlässlich. Alte Ölreste entfernt man vorher am besten mit einem Handtuch. Beim Ölen sollte man allerdings sparsam vorgehen, denn weniger ist mehr. Das Kettenöl tröpfchenweise auf die einzelnen Glieder geben. Damit sich das Öl gut verteilt, kann man die Kurbel einige Male rückwärts drehen.



Hochdruckreiniger? Ja, aber…



Ein Hochdruckreiniger ist vor allem bei hartnäckigem Schmutz sehr praktisch. Für die Fahrradreinigung sollte sichergestellt werden, dass das Fahrrad sichersteht, z.B. angelehnt an eine Wand oder befestigt in einer speziellen Halterung. Der Hochdruckreiniger sollte 20 Bar nicht überschreiten, damit der Lack nicht beschädigt wird. Lager und Dichtungen sollten vermieden werden.



E-Bike, Pedelec und Co.



Wenn die Akkus gerade nicht in Gebrauch sind, sollten sie an einem trockenen und nicht zu warmen Ort gelagert werden. So hat man so lange wie möglich etwas von seinem Akku, denn gerade diese sind in der Anschaffung häufig sehr teuer. Häufig sammelt sich Staub Kontaktstellen an, diese kann man einfach mit einem weichen, sauberen Mikrofaserhandtuch abwischen.



Wer sauber fährt, fährt sicher



Je häufiger das Fahrrad verwendet wird, desto häufiger sollte es vernünftig gereinigt werden. Dabei ist es egal, ob Mountain-Bike, Rennrad, Hollandfahrrad oder Pedelec. Über ein Drittel der Deutschen fährt täglich oder mindestens mehrfach pro Woche mit dem Fahrrad, egal ob als Verkehrsmittel oder in der Freizeit. Fahrradfahrer*innen wissen: eine regelmäßige Reinigung ist nicht nur aus ästhetischen Gründen wichtig, sie beugt auch Verschleiß und unnötige Kosten für etwaige Reparaturen oder sogar Neukäufen vor.

Dreck und Rost auf Bremsen und Schaltung können die Funktionalität erheblich einschränken und potenzielle Gefahrenherde bergen: Ein sauberes Fahrrad bedeutet auch ein sicheres Fahrrad.