Reif für die Insel?!

Bestway® präsentiert mit den gigantischen Badeinseln stylische Trendartikel, die diesen Sommer nicht mehr wegzudenken sind.



Schwimmender Privatstrand

Ob im Meer, am See oder am Pool, mit den großzügigen Badeinseln ist Entspannung & Ruhe garantiert. Das Beste: Der überfüllte Strand oder Poolbereich spielt keine Rolle, denn die Privatinseln bieten genug Platz direkt auf dem Wasser. Dank der kurzen Aufblasdauer ist der schwimmende Privatstrand schnell einsatzbereit. Die Tragetaschen sorgen dafür, dass die Inseln platzsparend transportiert werden können.



Für jeden Geschmack

Die Schwimminseln von Bestway® kommen in unterschiedlichen Ausführungen & vielfältigen Designs: Der rote Riesen-Truck, das Float‘N Fashion™ Riesen-Einhorn oder die trendige Hydro-Force™ Badeinsel – diese drei Modelle sind nicht nur stylisch, sondern auch ausgelegt für bis zu 6 Personen. So können mehrere Personen die Sonne genießen oder schwimmen gehen.



Durchdachte Extras

Neben der Standardausstattung wie Halteleine, Einstiegshilfen oder robuste Handgriffe kommen die Badeinseln auch einzeln mit weiteren Gimmicks: Die Hydro-Force™ Schwimminsel hat ein abnehmbares Sonnendach & eine herausnehmbare Kühltasche. Während das Float‘N Fashion™ Riesen-Einhorn mit dem Jumbo-Getränkehalter überzeugt, liefert der rote Riesen-Truck mit der extra großen Rückenlehne das ideale Extra für entspannte Stunden.

