Neuheit 2021: LAY-Z-SPA® ECO WLAN-Whirlpool Barbados AirJet™

Die LAY-Z-SPA® Whirlpools von Bestway® gehören zu den meist verkauftesten Produkten im Wellnessbereich. Mittlerweile hat sich Bestway® mit über 15 unterschiedlichen Modellen im Markt positioniert. Die aktuellste Produktneuheit ist der Spar Spa – ein Whirlpool mit einer neuartigen Dämmung, die den Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Modellen deutlich reduziert.



Weniger Energieverbrauch

Der LAY-Z-SPA® Barbados AirJet™ kommt mit einer echten Weltneuheit: Energiespar-Dämmung EnergySense™. Der verarbeitete Schaumstoff im Inneren ist von einer Aluminium-Beschichtung umschlossen & zusätzlich noch von 2 Lagen robustem DuraPlus™-Material umgeben. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen macht diese mehrschichtige Dämmung den Whirlpool wesentlich energieeffizienter.



Smarte App-Steuerung

Der mobile Spar Spa ist per Bestway® Smart Hub™-App steuerbar – perfekt für Fans des smarten Wohnens. Kompatibel mitallen Android- & iOS-Geräten, verfügt die App über eine Vielzahl von Funktionen: Regulierung der Heiz-, Filter- & Massagefunktion, Steuerung der gewünschten Wassertemperatur & vieles mehr. Diese Funktionen lassen sich auch unabhängig von der App über das Bedienfeld der Multifunktionspumpe steuern.



Wellness an 365 Tagen

Erfrischend im Sommer & wärmend im Winter: Dank des Frostwächters ist der intelligente Whirlpool über das gesamte Jahr einsetzbar. Das Heizsystem des LAY-Z-SPA® schaltet sich bei einer Wassertemperatur von 6 °C automatisch an & schaltet sich bei 10 °C wieder ab. Das Einfrieren des Wassers in der Pumpe & im Spa wird effektiv verhindert. Die verbaute AirJet™-Technologie mit den 120 Luftdüsen sorgt für eine großflächige Massage - eine Wohltat für Körper & Geist.



Sofort einsatzbereit

Durch den kompakten Außendurchmesser von 180 cm findet der quarzgraue Barbados Platz auf der Terrasse oder in kleinen Gärten. Dieses außergewöhnliche Badeerlebnis können bis zu 4 Personen genießen. Für den Aufbau des Spar Spas ist kein Werkzeug notwendig, denn die Multifunktionspumpe befüllt den LAY-Z-SPA® in Minutenschnelle mit Luft. Auch der Abbau ist dank des praktischen Entlüftungssystems denkbar einfach.



Unkomplizierte Reinigung

Angeschlossen wird der Spar Spa an eine geerdete Steckdose. Es ist keine Elektroinstallation erforderlich! Für die Sauberkeit des Poolwassers sorgt das in der Pumpe integrierte Kartuschenfiltersystem. Die Durchflussrate wird von der Pumpe kontinuierlich überwacht: Bemerkt das System eine niedrigere Durchflussrate, wird automatisch der Hinweis zum Reinigen oder Wechseln der Filterkartusche angezeigt. Durch das Chemikalien-Dosiersystem ChemConnect™ werden Desinfektionstabletten gleichmäßig verteilt, um Schäden an der Poolfolie vorzubeugen.



Mehr Service & Sicherheit

Der Spar Spa ist über die zweijährige Herstellergarantie vom hauseigenen Kundenservice abgesichert. Bei der kostenlosen Online-Registrierung kann die Garantiezeit um weitere 6 Monate verlängert werden. Der LAY-Z-SPA® Barbados AirJet™ ist GS-zertifiziert vom TÜV Rheinland! Der Whirlpool von Bestway® ist so konzipiert, dass sich viele Komponenten wie die Pumpe mühelos austauschen lassen.

(lifePR) (