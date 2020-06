Pressemitteilung BoxID: 801594 (Bestway Deutschland GmbH)

Dein Urlaub zuhause – Poolvielfalt mit Ambiente von Bestway

Es ist nirgendwo so schön wie zuhause - Hol‘ Dir den Urlaub in Deinen Garten

Staycation 2020 – wenn der Urlaub auf den Malediven dieses Jahr flachfällt und der Lagerkoller sich schon anbahnt, können hier die „etwas anderen Beschäftigungstipps“ für eine aktive und unbekümmerte Zeit zuhause eingeholt werden… denn zuhause ist es doch letztendlich eh am schönsten!



Serienmarathons, Hausputz, Yoga, Basteln und Romane, die seit Monaten unberührt im Bücherregal – all das kann nun in Angriff genommen werden und wird bestimmt dem einen oder anderen die lang ersehnte Ruhe wiederbringen. Aber der heißeste Tipp kommt von Bestway: wie wär’s mit einem Pool im eigenen Garten – den man sich auch leisten kann?



Poolvielfalt mit Ambiente – Schluss mit dem Einheitsblau



Mit einem Pool von Bestway und einem umfangreichen Sortiment aus Größen, Formen und Farben ist der Weg zum ästhetischen Schwimmbecken im eigenen Garten nicht mehr weit entfernt. Wer in diesem Thema absoluter Laie ist, für den sind im Folgenden die vielseitigen Möglichkeiten der Ambiente-Poolwelt von Bestway kurz zusammengefasst:



Fast Set™



Der Turbo-Pool in natürlichem Design mit grauer Rattan-Optik - Die selbstaufbauenden Fast Set-Pools sind preisgünstig, kinderleicht in der Handhabung und neben dem schnellen Auf- und Abbau auch außerhalb der Saison platzsparend zu lagern. Weg vom Image des „besseren Planschbeckens“, ist Schluss mit dem Einheitsblau und der Fast Set-Pool wird nicht nur zum Ferien-Resort im eigenen Garten, sondern ist genau das Richtige für Ästheten, die sich für kleines Geld einen schicken Pool für „den Urlaub zuhause“ gönnen möchten.



Steel Pro MAX™



Ein solider Stahlrahmen mit 3-lagiger Poolfolie in klassischer Rattan-Optik – Der runde Steel Pro MAX Frame Pool ist – auch, wenn die Zeit gerade nicht drängt – innerhalb kürzester Zeit ohne Werkzeugeinsatz aufgebaut und bietet unheimlichen Spaß für die ganze Familie. In seinem hochwertigen Rattan-Design schafft der Pool in jedem Garten eine großartige Atmosphäre und weckt selbst bei Stubenhockern das Bedürfnis, mit Anlauf ins klare Wasser zu springen.



Power Steel™



Trendstarkes Schiefergrau, gemütliches Rattan-Design, oder natürliche Stein-Optik – Power Steel Pools bieten für jeden Garten das passende Ambiente und liebevolle Details, wie die Bullaugen der Swim-Vista-Serie machen den Poolbereich zuhause zu einem individuellen Blickfang. Ob klein, groß, eckig, rund, oval, mit oder ohne Zubehör, die Auswahl ist gigantisch! Top-Qualität mit viel Liebe zum Detail – Die Konstruktion aus extra starken Stahlrohren mit Rostschutz-Beschichtung hält durch den ovalen Querschnitt der Stahlrohre auch extremen Belastungen stand.



Noch zu kalt? Lay-Z-Spa™!



Der erschwingliche Wellnessurlaub zuhause – Der Komfort eines herkömmlichen Whirlpools zu einem Bruchteil des Preises mit minimalem Aufwand. Diese selbstaufblasenden Spas schmücken unter der Kategorie „Pool-Ambiente“ jede Terrasse mit ästhetischen Designs für jeden Geschmack – von hellgrauer Rattanoptik, über starke Holzoptik, bis hin zum klassisch-braunen Rattandesign. Dort macht die wohltuende Massage in bis zu 40°C heißem Wasser gleich noch mehr Spaß und lässt den Alltag für kurze Zeit einfach nur Alltag sein.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (