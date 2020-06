(D)ein Stück heile Welt

Der offizielle Bestwaystore unterstützt die nachhaltigen Ziele von Treedom mit einer europaweiten Aktion: In Zusammenarbeit mit Bestway und Treedom macht der Online-Shop die Welt ein kleines bisschen grüner und pflanzt Bäume in 5 Ländern in Südamerika und Afrika.liegt Bestway die Umwelt besonders am Herzen. Das Unternehmen steigert kontinuierlich den Anteil an erneuerbaren Energien in Produktionsprozessen, optimiert den Materialeinsatz durch Recycling und unterstützt verschiedene Umweltschutzprojekte, wie in diesem FallKunden im Bestwaystore bekommen – ab einer Bestellung von 300€ – einen Baum geschenkt. Ein Gutscheincode wird per E-Mail an den Kunden verschickt und dieser kann sich dann einen Baum aus dem Bestway-Wald aussuchen. HIER GEHT’S ZUM BESTWAY-WALDsie absorbieren CO2 und geben Sauerstoff ab, tragen zur Artenvielfalt bei und bereichern das Bodenleben. Außerdem unterstützen sie die Kleinbauern vor Ort, die weltweit an den Projekten beteiligt sind.PFLANZEN – Mit nur wenigen Klicks kann jeder einen Baum aus der Ferne pflanzen und diesem online folgen. Man wählt ihn online aus und ein Kleinbauer pflanzt ihn dann in seinem Land, auf seinem Stückchen Erde.KENNENLERNEN – Jeder Baum hat seine Geschichte. Mit Treedom kann man Sie mitverfolgen. Nach dem Umpflanzen wird derjenige, der einen Baum gekauft hat, Fotos von seinem Baum sehen, wird wissen, wo er wächst und wie das Wetter bei ihm ist. Regelmäßige Berichte von der neuen Heimat des Baumes halten den Besitzer auf dem Laufenden.PERSONALISIEREN – Wenn ein Baum gekauft wurde, kann dieser eine ganz persönliche Note erhalten, einen individuellen Namen bekommen und auch Botschaften können ihm anvertraut werden.GUTES TUN – Der gepflanzte Baum kommt allen zugute. Er wird wachsen, er wird den Kleinbauern, die ihn behüten, seine Früchte schenken und er wird CO2 aufnehmen, Sauerstoff abgeben und den Planeten Erde damit grüner machen.