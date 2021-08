Wir bringen Leben ins Leben

Ob beheizbare LAY-Z-SPA® Whirlpools, vielfältige Poolauswahl, Mega-Wasserparks oder gemütliche Luftbetten, die Welt von Bestway® ist bunt & lebendig! Jetzt gibt es die Entstehungsgeschichte & viele weitere Informationen in einem neuen Brandvideo.



1994 wurde in Shanghai der Grundstein für den Bestway® gelegt. Das Unternehmen wurde innerhalb kürzester Zeit durch den weltweiten Marktanteil von 35% zu einem Global Player. Mittlerweile gibt es weltweit über 10 internationale Vertretungen & 1300 weltweite Vertriebspartner.



Bestway® verkauft jährlich über 130 Millionen Produkte weltweit. Die Besonderheit: Alle Arbeitsschritte passieren unter einem Dach. In den hauseigenen Produktionsstätten sitzen nicht nur die zentrale Produktentwicklung & das Qualitätsmanagment, sondern auch über 300 Experten, die kontinuierlich an den Produkten forschen & diese optimieren. Insgesamt arbeiten über 12.000 Menschen für das Unternehmen.



Seit 2011 hat das Unternehmen seine deutsche Hauptzentrale in Neumünster in der Nähe von Hamburg. Vor Ort sind die unterschiedlichen Abteilungen wie Supply Chain, Marketing, Sales & Managing & Financial, Digital sowie Customer Service für den deutschsprachigen Raum zuständig. Im hauseigenen Showroom warten auf 1.500 m² über 800 Artikel in Verkaufsverpackung sowie aufgebaute Live-Muster auf interessierte B2B-Kunden.



Weitere Insights & spannende Fakten gibt es im neuen Brandvideo von Bestway®.

