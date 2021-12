Sandra Dwinger wird Marketing Director bei Bestway® Deutschland

Bestway Deutschland GmbH

Seit über 25 Jahren stehen wir bei Bestway® für verlässliche Qualität, aufregende Innovationen und vor allem für eine große Portion Lebensfreude - denn: Wir bringen mit unseren Produkten das Urlaubsgefühl direkt nach Hause.



Auf einer Größe von 200 Fußballfeldern stehen unsere hauseigenen Produktionsstätten inmitten der malerischen Kulisse des Jangtse-Deltas. Damit bei uns alles wie geschmiert läuft, stehen die kontinuierlichen Qualitätskontrollen sowie die stetige Optimierung der Produktion ganz oben auf der Liste. In gleich sechs Standorten werden täglich mehr als tausende Bestway®-Produkte hergestellt, die die Augen unserer Kunden in über 110 Ländern auf 6 Kontinenten immer wieder zum Leuchten bringen.



Wir, die Bestway Deutschland GmbH, haben seit 2011 den Hut auf und kümmern uns mit Leidenschaft um den gesamten deutschen Markt. Im persönlichen Austausch mit unseren internationalen Partnern sorgen wir dafür, dass Händler in Deutschland zuverlässig mit unserem vielfältigen Produktsortiment beliefert werden. Mit der deutschen Niederlassung im Herzen Schleswig-Holsteins sind wir für jedes Thema mit Ansprechpartner vor Ort aufgestellt. Vom Vertrieb, über den Kundenservice und die Logistik-Abteilung, bis hin zum eigenen Showroom "Made in Germany" - immer ganz in der Nähe!



Ob beheizbare LAY-Z-SPA® Whirlpools, Mega-Wasserparks, gigantische Badeinseln, aufblasbare SUPs oder gemütliche Luftbetten, bei uns kommt garantiert nie Langeweile auf, denn unsere Bestway®-Welt ist groß, bunt und lebendig!