Pool- und Spa-Trends 2022

Das perfekte Update für den Garten

Von Juni bis Oktober verbringen die Deutschen wöchentlich knapp 10 Stunden im Garten. Höchste Zeit, dem grünen Paradies mit Bestway® ein Pool- oder Spa-Update zu verpassen.



Der Sommer ist zum Greifen nah und der Garten wird zum zweiten Wohnzimmer. Gerade dieser Rückzugsort hat zum Sommeranfang ein Upgrade verdient. Trendige Designs oder gigantische Ausmaße, die Pool-Trends 2022 von Bestway® lassen keine Wünsche offen. Vorbei ist die Zeit, als der Swimmingpool ein blauer Fremdkörper war. Die Ambiente Pools von Bestway® fügen sich nahtlos in das Gesamtbild der Gartengestaltung ein.



Stilvolle Pool-Designs



Das Stein-Design bringt Industrial Chic direkt in den Garten - ganz ohne Ecken und Kanten. Ob natürliche oder cremegraue Steinwand-Optik, die zwei Trendfarben überzeugen durch ihr einzigartiges Flair. Wiederum stehen die klassischen Holz-Optiken für skandinavische Natürlich- sowie Gemütlichkeit. Sowohl die markante Mooreichen- als auch die neue Pinienholz-Optik überzeugen durch die traditionsbewussten Einflüsse. Ein absoluter Design-Dauerbrenner ist die zeitlose Rattan-Optik: Edles Schiefergrau, kräftiges Schokobraun oder leuchtendes Ecru, diese Rattan-Nuancen bringen direkt ein Gefühl von Luxus in die grüne Wellnessoase.



Home-Pooling für Fortgeschrittene und gigantische Pools



Einmaliger Aufbau, jahrelanger Badespaß: Die Hydrium™ Aufstellpools von Bestway® mit verstärkten Stahlwänden werden nur einmal aufgebaut und bleiben das gesamte Jahr stehen. Der extrabreite Handlauf des winterfesten Aufstellpools sorgt für mehr Stabilität und extra viel Ablagefläche. Dank des Komplett-Sets ist der Pool direkt einsatzbereit und dadurch eine preisgünstige Alternative zu fest eingelassenen Schwimmbecken. Ähnlich ist es bei den gigantischen Power Steel™ XXL Pools, die nur einen Bruchteil im Vergleich zu ähnlichen Einbaupools kosten. Statt ins Freibad führt der Weg direkt in den Garten, um nach Feierabend einige Bahnen zu schwimmen. Ob als Großfamilie, Hobby- oder Profischwimmer, mit fast 10 Meter Länge kommt jeder auf seine Kosten. In 2022 überzeugen neben den genannten Pools aber auch die Spa-Modelle von Bestway® mit spannenden, neuen Innovationen.



Effizient und nachhaltig entspannen



Die LAY-Z-SPA® ECO-Whirlpools von Bestway® sind seit diesem Jahr mit einer Weltneuheit ausgestattet: Der Energiespar-Isolierung EnergySense™. Der Mantel des LAY-Z-SPA® Zurich AirJet™ setzt sich aus 9 isolierenden Schichten zusammen: Der Kern besteht aus Schaumstoff, der beidseitig von einer Aluminiumfolie sowie dem 3-lagigen DuraPlus™ -Material umgeben ist. Diese Spa-Reihe ist im Vergleich zu ähnlichen Modellen bis zu 40% energieeffizienter. Das macht die Massage im 40°C warmen Wasser auch an kälteren Tagen erschwinglich und hilft so der Umwelt.



Neue Whirlpools mit Wow-Effekt



Die LAY-Z-SPA® Whirlpools sind ein Traum für Design-Liebhaber, denn jede Gartengestaltung gibt es das passende Modell. Ob Holz-, Stein- oder Rattan-Design, die vielfältigen Optiken sorgen dafür, dass sich die Spas perfekt in die Umgebung integrieren. Wer es etwas aufällig mag, geht auch bei LAY-Z-SPA® keinesfalls leer aus: Besondere Hingucker sind die stylischen Fashion-Designs mit aufregenden Optiken oder das innovative LED-Design: Im LAY-Z-SPA® Hollywood AirJet™ treffen Leuchtakzente auf 40°C warmes Wasser. Ob romantischer Abend oder partyreiche Stunden mit Freunden, dank der unterschiedlichen Farben wird der Besuch im eigenen Spa zum Erlebnis für alle Sinne.