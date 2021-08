Neuer Sales Director bei Bestway® Deutschland

Bestway® Deutschland hat bekanntgegeben, dass Jens Averwerser als Sales Director, der neue Leiter des Vertriebsteams wird. Seit dem 1. August 2021 kümmert sich der 41-Jährige um die Strukturierung des Vertriebs, interne Schnittstellen, den Markenausbau im deutschsprachigen & internationalen Raum sowie um die Fokussierung der Neukundenakquise.



Als gelernter Groß- & Außenhandelskaufmann ist Jens Averwerser ein Vertriebsexperte, der bereits in unterschiedlichen Branchen seine Expertise unter Beweis gestellt hat. Neben den Stationen als Key Account Manager bei Zapf Creation & Hasbro, war Averwerser 10 Jahre für Hoffmann Spielwaren tätig. 2018 stieg er als Key Account Manager bei Heinrich Bauer ein, der unter anderem für den Vertrieb bei Intex verantwortet. Der Weg in die Freizeitbranche für Outdoorartikel wurde somit weiter ausgebaut - auch zum damaligen Konkurrenten Bestway®: „Bei einer Ausstellungsmesse bin ich zufällig mit Matthias Eggert, dem Key Account Manager bei Bestway®, ins Gespräch gekommen.“, erinnert sich Averwerser. Mittlerweile arbeiten die beiden im Sales Team Hand in Hand.



Neben der Pflege von langfristigen & profitablen Geschäftsbeziehungen ist für Averwerser das Thema Kommunikation besonders wichtig. Als ausgebildeter Key Communication Manager hat er bereits mehrfach als Coach & Speaker gearbeitet: „Kommunikation ist für mich ein entscheidender Punkt in der Zusammenarbeit. Mein Spezialgebiet ist das contextuelle Coaching. Hier spielt das genaue Zuhören & die weitere, daraus resultierende Fragestellung eine bedeutende Rolle".



Dank des anhaltenden Pool Hypes konnte Bestway® in den letzten Jahren steigende Umsätze einfahren. Deshalb überrascht es wenig, dass das Unternehmen sein Vertriebsteam weiter ausbauen möchte: „Strukturen schaffen, bedeutet auch, agieren statt reagieren, Verantwortlichkeiten schaffen & somit das Sales Team zu vergrößern", meint Averwerser. Das Ziel sei es, den Markenausbau im deutschsprachigen Raum voranzubringen, die Kundenpotenziale auszuschöpfen sowie den internationalen Austausch zu fördern.



„Wir freuen uns, Jens Averwerser in unserem Team in Neumünster begrüßen zu dürfen & sind gespannt, wie er seine unterschiedlichen Expertisen ins Unternehmen einbringen wird“, so Malte Ohnesseit, General Manager von Bestway® Deutschland.

(lifePR) (