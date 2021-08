Hochwertiges Poolzubehör als optischer Hingucker

Bestway® hat nicht nur zahlreiche Poolformen & -größen, auch das passende Zubehör darf natürlich nicht fehlen. In dieser Saison warten zahlreiche Licht-Highlights auf Poolliebhaber, die ihren Pool zum Gartenmittelpunkt machen wollen. Bestway® achtet bei den Produkten nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf innovatives Design.



Privater Wasserfall

Poolzubehör gehört für Besitzer eines Bestway® Swimmingpools dazu. Absolutes Must-have ist der Flowclear™ LED-Wasserfall, der angenehm-warme Farben mit entspannenden Wassergeräuschen verbindet. Die Installation ist in wenigen Minuten erledigt & muss nur mit dem Bestway® Filtersystem (Durchflussrate: 2.006 – 11.355 l/h) verbunden werden. Ob in der Wunschfarbe oder im sanften Wechsel, das Farb-Ambiente des Wasserfalls ist für jeden einfach zu bedienen. Um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, schaltet sich die Beleuchtung nach 2 Stunden automatisch ab.



Schwimmende Pool-Leuchten

Die wasserfeste, schwimmende Flowclear™ LED-Poolleuchte liefert mit den 4 superhellen LEDs 7 unterschiedliche Leuchtprogramme. 3 AA-Batterien in die Leuchte einsetzen & die exklusive Lichtshow kann beginnen. Das Ganze gibt es selbstverständlich auch in der Solar-Variante, bei der die Leuchte automatisch durch einen Lichtsensor bei Dunkelheit angeschaltet wird. Die wasserdichte Solar-LED-Poolleuchte hält bis zu 8 Stunden. Um nachhaltig Strom zu sparen, schaltet sich das Licht nach 1 Stunde automatisch ab.



Leuchtende Wasserfontäne

Für tolle Wasserspiele sorgt neben dem Wasserfall auch die schwimmende Flowclear™ LED- Wasserfontäne von Bestway®, die in 2 unterschiedlichen Variationen mit 3 verschiedenen Lichteffekten mehr als 1 Meter in die Höhe schießt. Die roten, grünen & blauen LED-Leuchten erzeugen eine effektvolle Lichtershow. Alle Einstellungen zur LED-Fontäne lassen sich mit einem Knopfdruck über das Bedienfeld einstellen.



Mit dem vielfältigen, leuchtenden Poolzubehör von Flowclear™ bietet Bestway® zuverlässig die beste Kombination aus Beleuchtung & Wasserspiele für mehr Ambiente im Garten.

