Große Recruiting-Kampagne von Bestway®

Bestway® gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Freizeitartikel, das in Deutschland seit 2011 zahlreiche Jobs schafft. In der „Wir heuern an!“-Kampagne ist Bestway® Deutschland auf der Suche nach neuen Crewmitgliedern, um die Segel für die nächsten Abenteuer zu setzen.Seit der Firmengründung 1994 überzeugt Bestway® durch einzigartige Innovationen, ausgezeichnete Qualität & eine große Portion Abenteuerlust. Mittlerweile verkauft das Unternehmen die vielseitigen Freizeitartikel in über 130 Länder.Um vor Ort erstklassigen Service für Handelspartner bieten zu können, wird 2011 das deutsche Hauptquartier in Neumünster eröffnet. Seither wächst der Standort rasant & beschäftigt mittlerweile 62 Angestellte. Die Reise ist noch längst nicht zu Ende, denn für die nächsten Abenteuer werden neue Crewmitglieder gesucht.In der groß angelegten Marketing-Kampagne „Wir heuern an“ sucht Bestway® Angestellte in unterschiedlichen Bereichen wie Marketing & Administration. Mit riesigen Plakatwänden, Roadside Screens & Traffic Boards im maritimen Look & Jargon werden Interessierte in Neumünster, Kiel & Hamburg geworben.Auf zukünftige Crewmitglieder wartet unter anderem ein unbefristeter Arbeitsplatz mit betrieblicher Altersvorsorge sowie Sport- & Gesundheitsförderung. Mit der offenen Unternehmenskultur & den flachen Hierarchien bietet Bestway® alle Vorteile eines modernen Arbeitgebers. Ob Ausbildung, Berufseinsteiger oder Profi, bei Bestway® gibt es unzählige Einstiegsmöglichkeiten. Alle aktuellen Stellenanzeigen sind auf der offiziellen Jobseite zu finden.