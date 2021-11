Die große LAY-Z-SPA® Winterkampagne

Der Winter rückt näher und die Temperaturen sinken. Das bedeutet aber keinesfalls, dass der Garten ab jetzt nicht mehr genutzt werden kann: Mit den LAY-Z-SPA® Whirlpools von Bestway® beginnt nun die Zeit der langersehnten Wellness-Momente im Freien.Die hochwertigen LAY-Z-SPA® Whirlpool-Modelle machen es möglich, an 365 Tagen im 40 °C warmen Wasser eine Massage in der Wellness-Oase erleben zu können. Der integrierte Frostwächter verhindert zuverlässig, dass das Wasser bei Nichtnutzung gefriert. So kann der mobile Whirlpool bei jeder Außentemperatur genutzt werden. Ist das Spa-Wasser schnell auf eine wohlig-schöne Temperatur erwärmt, kommen die eingebauten Massagedüsen für eine traumhafte Ganzkörper-Massage zum Einsatz. Mit der vielfältigen LAY-Z-SPA®-Kollektion hat Bestway® für jeden Anspruch den passenden Whirlpool parat.Der LAY-Z-SPA® ECO-Whirlpool Zurich AirJet™ überzeugt durch das innovative, isolierende Material, das hohe Energiekosten effektiv verhindert. Der speziell konstruierte Mantel aus dem 9-lagigen EnergySense™-Material macht den Home-Spa bis zu 40% energieeffizienter – im Vergleich zu ähnlichen Modellen. Die 120 Luftdüsen mit der AirJet֭™-Technologie sorgen durch die vorgewärmte Luft für eine wohltuende Massage.Der LAY-Z-SPA® Whirlpool Santorini HydroJet Pro™ mit umwerfender Marmor-Optik im Inneren ist ein echtes Massage-Wunder: Die Mischung aus 180 Luftdüsen und 10 wasserbetriebenen Düsen massieren jeden in den siebten Himmel. Die aufblasbaren Sitze und die mitgelieferten Nackenkissen machen den Wellness-Aufenthalt im eigenen Spa zu einem besonderen Erlebnis. Der extravagante LAY-Z-SPA® LED-Whirlpool Hollywood AirJet™ ist mit dem einzigartigen Wellen-Design ein richtiger Eyechatcher und sorgt gleichzeitig mit den eingebauten Lichtern für unvergessliche Leuchtmomente. Die 140 integrierten Massagedüsen und die 4 gemütlichen Kissen machen den Spa zu einer echten Wellness-Oase für zuhause.Entspannung mit der ganzen Familie oder Freunden? Bis zu 7 Personen passen in den LAY-Z-SPA® Whirlpool Mauritius AirJet™ in basaltgrauer Holz-Optik. Wenn die 1.370 Liter Wasser auf 40°C erwärmt sind, geben die 180 integrierten Luftdüsen die perfekte Massage. Technik-Fans aufgepasst: Der LAY-Z-SPA® WLAN-Whirlpool Milan AirJet Plus™ kommt mit integrierter Wifi-Steuerung. Mit der Bestway® Smart Hub-App kann der Spa von überall gesteuert werden: Einfach App herunterladen, das Gerät mit dem WLAN verbinden und schon kann der Whirlpool smart bedient werden. Ob Kontrolle und Steuerung von Temperatur, Massage- oder Filtersystem, alle Funktionen sind über das Smartphone regulierbar. Alternativ sind alle Einstellungen auch über das digitale Bedienfeld der Multifunktionspumpe steuerbar.Erfrischend im Sommer, entspannend im Winter: Ausgezeichnete Wellness an 365 Tagen, große Vielfalt an Funktionen sowie einzigartige Designs machen diese vielseitigen Spa-Oasen zu einem Geschenke-Highlight.