Bestway® unterstützt das Autokino des Round Tables 67 Neumünster

Das dritte Jahr in Folge veranstaltete der Round Table 67 Neumünster vom 25. bis zum 27. Mai sein Autokino-Event und erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Auch dieses Jahr konnte sich der Veranstalter über die Unterstützung der Bestway Deutschland GmbH freuen, die sich als führender Hersteller von Freizeitprodukten auch für soziale Projekte stark macht.In diesem Jahr lockte das Autokino mit einer beeindruckenden Auswahl an Blockbustern, darunter „“, „“ und „“, zahlreiche Besucher an. Mit einem Ticketpreis von 33 Euro und insgesamtwurde das Event zu einem vollen Erfolg.Die Besonderheit dieses Events liegt nicht nur in der einzigartigen Kinoerfahrung unter freiem Himmel, sondern auch im, dem die gesamten Erlöse zugutekommen.fließen in lokale soziale Projekte in und um Neumünster. Unterstützt werden unter anderem die Langzeitprojekte „“, „“, derfür finanziell benachteiligte Kinder, sowie dasDas Autokino-Event hat sich als feste Größe im Veranstaltungskalender von Neumünster etabliert und beweist, dass Kultur und soziales Engagement erfolgreich Hand in Hand gehen können. Bestway freut sich bereits auf die Fortsetzung der Partnerschaft im nächsten Jahr und darauf, weiterhin positive Veränderungen in der Gemeinschaft zu unterstützen.