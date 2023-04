Bestway® unterstützt Spendenaktion des Rotaryclubs Neumünster-Vicelin

Der Rotaryclub Neumünster-Vicelin hat auch in 2023 die alljährlichefortgeführt. Die durch den Verkauf gesammelten Spenden werden in diesem Jahr einem gemeinnützigen Verein zugutekommen. Insgesamt wurdenin Umlauf gebracht, die von Interessent*innen an zahlreichen Verkaufsstellen in Neumünster erworben werden konnten. "", so Philip Brügge vom Rotaryclub Neumünster-Vicelin.Um einen zusätzlichen Anreiz für den Kauf eines Glückseis zu schaffen, stellten zahlreiche Sponsoren Gewinne im Gesamtwert von über 20.000 Euro zur Verfügung. Somit sind durch den Verkauf der Glückseierzusammengekommen, die an "Freiheits-Stil" e.V in Neumünster gespendet werden. Der freie, private Träger bietetan, die Opfer von Gewalt geworden sind.Bestway® Deutschland unterstützte die Spendenaktion mit gleich fünf Gewinnen, u. a. dem LAY-Z-SPA® WLAN-Whirlpool San Francisco HydroJet Pro™ . Über diesenkonnten sich bei der offiziellen Gewinnübergabe am 20. April 2023 Gabriele und Andreas Lisch freuen: "". Noch bis zum 26. Mai 2023 können alle Gewinner*innen ihre Preise in der Sparkasse Südholstein (Kieler Straße 1, 24534 Neumünster) abholen.