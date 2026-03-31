Bestway® präsentiert die Pool-Trends 2026: Mehr Komfort durch smarte Technik

Der eigene Garten wird zunehmend zum ganzjährigen Erholungsort. Mit den Pool-Trends 2026 setzt die Bestway Deutschland GmbH neue Maßstäbe für private Aufstellpools. Im Fokus der neuen Saison stehen winterfeste Konstruktionen, die den Wasserverbrauch senken, stilvolle Designs mit Industrie-Charme sowie smarte, energieeffiziente Filtertechnologien.



APX™: Der Stahlrahmenpool, der einfach bleibt

Die APX™-Serie revolutioniert den klassischen Aufstellpool. Dank des widerstandsfähigen, achteckigen Stahlrahmens und der speziellen Polar Shield™ Veredelung der Folie ist der Pool absolut winterfest. Ein Abbau im Herbst entfällt komplett – der Pool bleibt einfach stehen. Es reicht, den Wasserstand abzusenken, was im Frühjahr erhebliche Wassermengen spart. Das blickdichte Dual Print-Verfahren sorgt zudem für eine edle, dunkle Außenansicht und eine frische, hellblaue Marmor-Optik im Inneren.



TANX™: Der Stock-Tank-Look – nur besser

Der raue Industrie-Charme alter landwirtschaftlicher Wassertanks erobert aktuell die Gärten. Die TANX™-Serie greift diesen Trend auf und perfektioniert ihn als vollwertigen Stahlwandpool. Statt häufiger Wasserwechsel sorgt hier eine externe Filterpumpe für dauerhaft sauberes Wasser. Die niedrige Wandhöhe ermöglicht einen bequemen Einstieg ohne Leiter, während integrierte Getränkehalter den Pool zum echten Lifestyle-Element machen.



Hydrium™: Permanente Stahlwand-Architektur

Für alle, die die Stabilität eines Einbaupools suchen, bietet der Hydrium™ eine fachgerechte, permanente Lösung. Die geriffelten Stahlwände sind für 365 Tage im Jahr ausgelegt. Moderne Designs in grauer Holz-Optik und ein integrierter Oberflächenskimmer werten den Pool optisch und technisch auf. Dank des FastLatch™ Systems, das die Enden der Stahlwand über eine vertikale Stange verbindet, gelingt die Montage zudem sicher und schnell.



Smarte Filtertechnik: Ressourcenschonend durch die Saison

Auch bei der Technik steht 2026 die Effizienz im Vordergrund. Herkömmliche Sandfilteranlagen benötigen viel Druck, um das Wasser durch den Sand zu pressen. Die moderne Alternative heißt Polysphere™: Diese recycelbaren Filterbälle sind extrem leicht – eine Handvoll ersetzt oft mehrere Kilogramm herkömmlichen Filtersand. Der entscheidende technische Vorteil liegt im deutlich geringeren Strömungswiderstand. Das Wasser kann die Bälle leichter passieren, wodurch die Umwälzleistung hoch bleibt, während der Motor der Pumpe gegen weniger Widerstand arbeiten muss. Das schont nicht nur die Bauteile der Pumpe, sondern senkt auch den Energieverbrauch spürbar. Bei steigenden Strompreisen ist diese smarte Filterung ein echter Gewinn für jeden Poolbesitzer.



Everluxe™: Ergonomischer Komfort statt klassischer Luftmatratze

Der Trend zum sogenannten "Pooling Effekt" – der gezielten Aufwertung des gesamten Gartenambientes – macht auch vor dem Zubehör nicht Halt. Mit der neuen Produktreihe Everluxe™ wird die klassische Luftmatratze durch echtes "schniekes Treibgut" abgelöst. Anstelle von reinen Luftkammern und einfacher PVC-Folie kommen hier hochwertige textile Oberflächen aus robustem, UV-beständigem 450D Polyester Canvas-Gewebe zum Einsatz. Das Geheimnis des extremen Komforts liegt jedoch im Inneren: Die Lounges sind mit EPS-Perlen gefüllt, ähnlich wie hochwertige Sitzsäcke. Diese Polystyrol-Kügelchen passen sich im Wasser dynamisch der Körperform an, stützen aktiv und bieten eine physikalische Stabilität, die reine Luftmöbel nicht erreichen. Ergänzt durch funktionale CoolDown™ Netz-Bereiche zur sanften Temperaturregulierung, wird das Entspannen auf dem Wasser auf ein völlig neues Level gehoben.



Smarte Poolroboter: 2-in-1-Technologie für mühelose Sauberkeit

Ein weiterer Trend der Saison geht klar in Richtung Automatisierung und maximalen Komfort durch intelligente Technik. Moderne Reinigungsroboter nehmen Poolbesitzern die manuelle Pflege ab und setzen dabei zunehmend auf multifunktionale Lösungen: Neue Geräte vereinen gleich mehrere Aufgaben und arbeiten simultan als kraftvoller Bodensauger und mobiler Skimmer. So wird das Becken nicht nur am Grund, sondern auch direkt an der Wasseroberfläche effizient von Verunreinigungen befreit. Ergänzt wird dieses smarte Setup durch passgenaue, konfektionierte Abdeckplanen. Diese verbessern die Wärmeisolierung signifikant, reduzieren die Wasserverdunstung auf ein Minimum und leisten so einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gesamt-Energieeffizienz des heimischen Pools.

(lifePR) (