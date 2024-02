Bestway® öffnet die Türen zum Kickstart in die Poolsaison 2024

Bestway® wird die Poolsaison 2024 mit dem bereits mit Spannung erwarteten Kickstart-Event am 29. Februar und 1. März in Neumünster einläuten. Nach dem großen Erfolg des Vorjahres öffnet der führende Hersteller von Aufstellpools und aufblasbaren Freizeitartikeln erneut die Türen seines Showrooms für Fachleute aus der Branche.



Die Veranstaltung bietet Marktleitern, Einkäufern, Verkaufsmitarbeitern und Auszubildenden eine einzigartige Plattform, um direkten Kontakt mit Produktspezialisten und Ansprechpartnern aufzunehmen, die neuesten Produkte zu entdecken und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Bestway® zu werfen. Teilnehmer haben bis zum 12. Februar 2024 die Möglichkeit, sich für dieses branchenführende Event anzumelden.



Auf einer Fläche von 1.800 m² wird den Besuchern nicht nur eine umfangreiche Palette der Poolmodelle in vielen verschiedenen Größen präsentiert, sondern auch eine exklusive Vorschau auf Top-Secret-Innovationen geboten, lange bevor diese offiziell veröffentlicht werden. Der im Showroom integrierte Trademarketing-Bereich ermöglicht zudem eine individuelle Beratung zur möglichen Sortimentsauswahl, zur Umsetzung von Spaceman-Flächenkonzepten und zur Erarbeitung von Displaylösungen unter realen Bedingungen.



Darüber hinaus stehen zahlreiche Workshops auf dem Programm, in denen Teilnehmende Profitipps für den sicheren Kundenumgang erhalten, die Reklamationsabwicklung erklärt wird und Einblicke in den Garantie-, Info- und Ersatzteilservice sowie in den Content- und Data Onboarding Service gegeben werden. An den Infotresen werden zudem Informationen zu exklusiven Dienstleistungen bereitgestellt



Bestway® lädt Fachleute der Branche herzlich ein, diese außergewöhnliche Gelegenheit zu nutzen und Teil des Kickstart-Events 2024 zu sein, um sich auf die kommende Poolsaison vorzubereiten und die neuesten Trends und Innovationen zu entdecken.

