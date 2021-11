Bestway® gewinnt das Neumünsteraner Schwanenrennen 2021

Das Schwanenrennen, das vom Round Table 67 Neumünster organisiert wurde, fand in diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen statt: Normalerweise wird das Rennen am Teich in der Neumünsteraner Innenstadt ausgetragen, doch aufgrund der Pandemie-Auflagen konnte das Event nur im kleinen Kreis im Bad am Stadtwald stattfinden.



Mithilfe der großen Rutsche des Außenbeckens und zusätzlicher Unterstützung der Jugendfeuerwehr Gadeland konnten die 200 Schwäne den aufgebauten Parcour erfolgreich absolvieren. Es waren zahlreiche Zuschauer gekommen, um sich das Spektakel ganz genau anzuschauen und um zum Schluss auch den Gewinnerschwan kräftig zu bejubeln: Der bunt geschmückte Schwan des Sponsors Bestway® Deutschland machte das Rennen und setzte sich am Ende gegen alle durch.



Bestway® entschied sich mit der Siegerprämie das ausschließlich durch Spenden finanzierte Projekt "Klippo" des Kinderschutzbund Neumünster zu unterstützen: "Wir haben bereits bei unserem Sommercamp mit dem Kinderschutzbund zusammengearbeitet. Aus diesem Grund wollten wir unseren Gewinn wieder einem Projekt geben, welches sich nachhaltig für Kinder stark macht", sagt Marketing Director Sandra Dwinger.



"Klippo" ist ein lokales Hilfe-Netzwerk in Neumünster aus Ladengeschäften, Büros, Praxen, öffentlichen Institutionen und anderen Einrichtungen zum Schutz von Kindern spwie Jugendlichen in der Öffentlichkeit. "Fühlt sich ein Kind z. B. bedroht oder hat sich verletzt, kann es durch die bunten Aufkleber an den Fenstern und Türen direkt Anlaufstellen in der Umgebung finden", sagt die Vorsitzende des Kinderschutzbund Neumünster Dr. Bettina Boxberger.

