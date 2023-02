Bestway® als offizieller Partner beim RTL Turmspringen

Bestway® war in diesem Jahr offizieller Partner des RTL Turmspringens. Das Event fand bereits zum zweiten Mal statt und wurde in der Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark ausgetragen.



Am 10. Februar 2023 fand das große RTL Turmspringen in der Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark statt. Insgesamt traten 21 Prominente im Einzel- und Synchronwettbewerb gegeneinander an. Beim Einzelspringen konnte sich Fabian Hambüchen den Sieg holen. Im Synchronwettbewerb belegten Arleen Schüßler und Simon Brunner den ersten Platz. Bereits Wochen im Voraus wurden alle Teilnehmenden mit professioneller Unterstützung auf den Wettkampf vorbereitet.



Bestway® war dieses Jahr zum ersten Mal als offizieller Partner des großen RTL Turmspringens vertreten. "Als einer der größten Hersteller für Aufstellpools und aufblasbare Sportartikel freuen wir uns über die Kooperation, die perfekt zu unserer Hauptzielgruppe passt, und gratulieren den Gewinnern der diesjährigen Ausgabe", so Chief Executive Officer Malte Ohnesseit. Das diesjährige Event verfolgten knapp 2 Millionen Zuschauer. Mit diesen Einschaltquoten war die Show der Marktführer des Abends.