Bestway® als Top-Arbeitgeber 2023

FOCUS BUSINESS zeichnet beste Arbeitgeber Deutschlands aus

FOCUS BUSINESS präsentiert mit FactField GmbH bereits zum 6. Mal in Folge Deutschlands Top-Arbeitgeber. Sowohl in 2022 als auch in 2023 konnte sich Bestway® Deutschland als eines der besten Unternehmen des Mittelstandes Deutschlands positionieren.



Im großen Arbeitergeber-Ranking ermitteln FOCUS BUSINESS und der Recherchepartner FactField GmbH die Top-Arbeitgeber des Mittelstands. Zur Erstellung der Platzierungen wurde in einem Zeitraum von einem Jahr eine umfangreiche Onlinebefragung von Arbeitnehmern und eine ergänzende Auswertung vorhandener Online-Bewertungen auf Plattformen wie z. B. kununu durchgeführt. Rund 338.000 Arbeitnehmerbewertungen von mehr als 35.000 Unternehmen sind in dem Zusammenhang analysiert wurden.



Auf Grundlage dieser Daten, die von Oktober 2021 bis Oktober 2022 ausgewertet wurden, wird Bestway® Deutschland bereits zum 2. Mal in Folge als Top-Arbeitgeber Mittelstand ausgezeichnet und feiert dies mit der Kampagne "WIR SIND NICHT HIP, WIR SIND HURRA!". In der gelisteten Rubrik "Handel und Konsum" ist Bestway® Deutschland das einzige, in Neumünster ansässige Unternehmen: "Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr unsere Platzierung festigen konnten. Das macht uns besonders stolz", so Chief Executive Officer Malte Ohnesseit.