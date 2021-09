Bestway® Deutschland feiert 10-jähriges Firmenjubiläum

Am 31.08.2021 feierte Bestway® Deutschland 10-jähriges Firmenjubiläum! Die Deutschlandzentrale im schleswig-holsteinischen Neumünster ist mittlerweile Arbeitgeber für über 60 Angestellte.



„Als ich 2011 die Gesellschaft beurkundet hatte & somit die Bestway® Deutschland GmbH gegründet wurde, hatte ich keine Vorstellung, in welcher Richtung es gehen würde“, erinnert sich Geschäftsführer von Bestway® Deutschland Malte Ohnesseit. Damals war es eine Hand von Mitarbeitern, die ihm beim Aufbau des Unternehmens & der Marke Bestway® zur Seite standen.



„Durch unser hauseigenes Marketing haben wir es geschafft, Bestway® als Marke für qualitativ hochwertige Freizeitartikel zu etablieren“, erklärt Head of Marketing Sandra Dwinger. Weiterer Pluspunkt, der Bestway® von der Konkurrenz abhebt: Der Showroom, der auf einer Fläche von 1500 m² die riesige Produktvielfalt zeigt. Hier kann B2B Kunden das umfangreiche Sortiment hautnah präsentiert werden.



Seit der Gründung in 2011 ist nicht nur die Anzahl der Kunden, sondern auch die Mitarbeiterzahl gestiegen. „Wir sind ein regionales, diverses Team. Derzeit beschäftigt Bestway® über 60 Leute in verschiedensten Abteilungen & Positionen. Aktuell haben wir über 10 Stellen ausgeschrieben & suchen aufgrund unseres kontinuierliches Wachstums eigentlich immer Verstärkung“, sagt Human Resources Manager Finn Krüger. Ob Marketing, Supply Chain, E-Commerce oder Kundenservice, die verschiedenen Abteilungen arbeiten übergreifend gemeinsam daran, um die Markenbekanntheit weiter zu fördern.



Vor zehn Jahren waren es ein paar dutzend Artikel, die verkauft wurden. Mittlerweile ist die Produktpalette auf über 800 Artikel gestiegen: Von Aufstellpools & aufblasbaren Whirlpools bis hin zu SUP Boards, Campingausstattung sowie Schwimmartikeln in allen Formen & Farben, jährlich verkauft Bestway® allein in Deutschland über 1 Million Produkte.

