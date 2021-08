Besser als Botox

Mit dem Bestway® Slogan „Wir bringen Leben ins Leben“ steht das Unternehmen nicht nur für Lebensfreude. Die Sicherheit aller Kunden gehört ebenfalls zu den Standards des Freizeitartikel-Herstellers. Die Pavillo™ Strandmuscheln von Bestway® sind deshalb nicht nur ideale Strandbegleiter, sondern überzeugen ebenfalls mit dem von TESTEX zertifizierten UPF 80 Sonnenschutz.



Premium UV-Schutz

Die Pavillo™ Strandmuscheln von Bestway® überzeugen mit durchdachten Farbkombinationen & innovativen Designs. Zudem liefert die Oberfläche des Strandaccessoires einen durch TESTEX zertifizierten UPF 80 Sonnenschutz. Zu starke, intensive Sonneneinstrahlung wird von der Haut fern gehalten. Die Haut wird so vorbeugend & nachhaltig geschützt.



Schnell aufgebaut

Die Pavillo™ Pop-up Strandmuschel „Beach Quick“ von Bestway® ist perfekt für Strandgänger. Mit wenigen Handgriffen & in 5 Minuten aufgebaut, bietet sie bis zu 2 Personen ausreichend Platz. Das speziell beschichtete Material sorgt nicht nur für Premium Sonnenschutz, sondern bleicht auch bei starker Sonneneinstrahlung nicht aus. Die Fiberglas-Stangen, die Heringe & die integrierten Sandtaschen geben der Pop-up Strandmuschel Stabilität & festen Halt.



Der Klassiker unten den Muscheln

Mit einem Gewicht knapp über 1 kg ist die Pavillo™ Strandmuschel „Beach Ground“ ein Leichtgewicht. Mit den Fiberglas-Stangen & den mitgelieferten Heringen wird der Aufbau in unter 10 Minuten zum Kinderspiel. Überzeugend für Menschen mit empfindlicher Haut ist der von TESTEX zertifizierter UPF 80 Sonnenschutz. Nach dem Ausflug an den Strand kann die Strandmuschel in der im Zubehör enthaltenen Tragetasche transportiert & gelagert werden.

