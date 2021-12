Ab ins Traumland!

Mit den bunten Schlaf-Luftmatratzen für Kinder hat Bestway® den Markt revolutioniert. Perfekt für spontane Übernachtungen bei Freunden oder als eigene gemütliche Schlafinsel, das Up, In & Over™ Teddy Luftbett ist die ideale Ergänzung zu jedem Schlaf- und Spielzimmer.



Ein Bär zum Kuscheln

Die Reise ins Traumland war noch nie so schön wie mit dem süßen Teddy Luftbett von Bestway®. Die liebevoll gestaltete Luftmatratze für Kinder ab 3 Jahren ist in nur wenigen Minuten einsatzbereit. Dank der angenehm weichen und beflockten Oberfläche fühlen sich die Kleinsten direkt überall zuhause. Sowohl der Kopf als auch die Arme des Teddybärs schaffen eine gemütliche Atmosphäre à la Knudelschlafsack.



Herunterrollen ausgeschlossen

Die Vertiefung des Luftbetts verleiht dem Up, In & Over™ Teddy Luftbett eine hohen Grad an Sicherheit. Die Kinder sind gut aufgehoben und können während des Schlafs nicht herunterfallen. Das strapazierfähige Material und die robuste I-Beam-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit sowie höchstem Komfort bei den Kleinsten. Die gemütliche Luftmatratze kann aus der Teddybär-Umgebung herausgenommen und ebenfalls separat verwendet werden.



Gemütlichkeit zum fairen Preis

Sollte das Gästebett doch an einer bestimmten Stelle etwas Luft verlieren, sorgt der mitgelieferte Reparaturflicken für schnelle Soforthilfe. Aufgrund des kindgerechten Designs sowie des attraktiven Preises ist das Up, In & Over™ Teddy Luftbett eine erschwingliche Option zu herkömmlichen Matratzen für Kinder - auch ein tolles Weihnachtsgeschenk!

(lifePR) (