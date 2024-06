30 Jahre Bestway® - Freude für Groß und Klein

Bestway feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und blickt auf drei Jahrzehnte zurück, in denen die vielfältige Produktpalette Freude für Groß und Klein gebracht hat. Seit 1994 sorgt das Unternehmen nicht nur für unvergessliche Urlaubsmomente zu Hause, sondern bietet seinen Geschäftspartnern auch den besten Service. Mit hochwertigen Produkten und einem umfassenden Serviceangebot hat sich Bestway als verlässlicher Partner in der Branche etabliert.Seit der Gründung steht Bestway für verlässliche Qualität und aufregende Innovationen. Die Produkte, welche an sechs Standorten weltweit hergestellt werden, bringen das Urlaubsgefühl direkt nach Hause. Mit Lieferungen in über 110 Länder auf sechs Kontinenten stellt das Unternehmen sicher, dass die Kunden stets auf hochwertige und sorgfältig getestete Produkte zugreifen können. Qualität und Zuverlässigkeit genießen dabei oberste Priorität, was durch kontinuierliche Qualitätskontrollen und stetige Optimierung der Produktion gewährleistet wird.Bevor eines der Produkte des Unternehmens den Weg zur Marktreife findet, durchläuft es umfangreiche Testphasen. Zu den Prüfverfahren zählen strenge Aufblastests, Dauertests der Filtersysteme, chemische Tests der Materialien sowie Belastungstests. Diese Maßnahmen gewährleisten, dass alle Produkte den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Die doppelte Auszeichnung mit dem Siegel „Top Marke Garten“ in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis für Poolzubehör und Gartenpools sowie Funktionalität für Kinderpools unterstreicht den Anspruch, stets Spitzenleistungen zu erbringen.Bereits seit 2011 betreut die Bestway Deutschland GmbH mit Sitz in Schleswig-Holstein den gesamten deutschen Markt. Mit einem Team von knapp 70 Mitarbeitern in sechs Abteilungen wird ein persönlicher und effektiver Partnerservice geboten. Vom Vertrieb über Marketing bis Inhouse Kundenservice – das Unternehmen bietet alles aus einer Hand, um einen deutschlandweit einzigartigen Service für seine Partner zu gewährleisten. Langjährige Partnerschaften mit namhaften Größen aus den Bereichen DIY, LEH, Drogerie und Spielwaren bestätigen den Erfolg dieses Ansatzes.Bestway bietet seinen Partnern eine umfangreiche Palette an Vertriebs- und Lieferlösungen. Von FOB- und DDP-Order bis zu Drop Shipment – alle Lieferketten werden professionell betreut, um einen sorgenfreien Handel zu ermöglichen. Ein Saisonlager in Deutschland hält jährlich mehr als 800 Bestseller bereit, um die Warenversorgung auch während der Saison sicher zu stellen. Über die Website www.bestway-partner.de haben die Handelspartner direkten Zugriff auf Preis- und Bestandsinformationen.Der exklusive B2B Showroom von Bestway Deutschland erstreckt sich über beeindruckende 1.800 m² und ist ausschließlich für Handelspartner zugänglich. Er bietet eine umfassende Präsentation des vielfältigen Produktsortiments, darunter Pools, mobile Whirlpools, Poolzubehör, Planschbecken, Outdoor Toys, SUPs, Boote, Kajaks, Luftbetten und Campingausrüstung. Highlights sind die breite Palette aufgebauter Pools, für die über 200.000 Liter Wasser verwendet wurden, und eine abgetrennte TOP SECRET-Fläche, auf der jährlich etwa 150 Innovationen vorgestellt werden. Zudem bietet der Showroom eine Trademarketing-Fläche mit Nachbauten von Spaceman-Flächenkonzepten und effektiven Displaylösungen, die Handelspartnern helfen, ihre Verkaufsflächen optimal zu gestalten und Produkte ansprechend zu präsentieren.“Die Qualität und Leistungsfähigkeit einer Weltmarke Vor-Ort und die Dynamik und Flexibilität eines Mittelständers” dieses Konzept geht bei Bestway Deutschland auf:4,7 Google Sterne bei über 2.000 Bewertungen belegen, dass Geschwindigkeit und Qualität des Kundenservices bei den Verbrauchern hoch im Kurs stehen.Hierbei hebt sich Bestway Deutschland durch einen nachhaltigen Ersatzteilservice hervor, der es Kunden ermöglicht, ihre Produkte zu reparieren, statt wegzuwerfen. Der Inhouse-Kundenservice bietet einen kundenfreundlichen und effektiven Garantieservice, bei dem defekte Komponenten unkompliziert getauscht werden können. Der direkte Austausch zwischen Kundenservice und Produktentwicklung trägt zur ständigen Verbesserung der Produkte bei. Das interaktive Hilfecenter unterstützt Kunden mit einem umfangreichen FAQ-Bereich und ist rund um die Uhr erreichbar. Durch individuelle Online-Schulungen aus dem Showroom werden jährlich etwa 1.000 Mitarbeiter im Verkauf fortgebildet, was die Kompetenz der Handelspartner erhöht. Bestway unterstreicht damit sein Engagement für exzellenten Kundenservice und nachhaltige Produktlösungen.Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, innovativen Produkten und einem umfassenden Serviceangebot bleibt Bestway auch nach 30 Jahren ein verlässlicher Partner für seine Geschäftskunden. Die kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an die Bedürfnisse der Partner und Kunden stellen sicher, dass das Unternehmen auch in Zukunft Freude für Groß und Klein bringt und seine Position als Marktführer weiter ausbaut.