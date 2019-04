Pressemitteilung BoxID: 746985 (Best Western Hotels Central Europe GmbH)

E-Mobility: Best Western Hotels setzen auf klimafreundliches Fahren

Im Zeichen mobiler Nachhaltigkeit: Mit inzwischen rund 50 Häusern bieten deutschlandweit zunehmend mehr Best Western Hotels Ladestationen für Elektro- und Hybridautos an und setzen so auf umweltschonendes Autofahren. Auch der Umstieg auf klimafreundliche Fahrzeuge soll ein Zeichen für eine grünere Umwelt setzen.



Mehr als 50 Best Western Hotels haben deutschlandweit Ladestationen für Elektro- und Hybridautos installiert, so dass die klimafreundlichen Autos in direkter Hotelnähe aufgeladen werden können. Durch das Engagement der Hotels entsteht ein landesweites Netz an Lademöglichkeiten, von dem nicht nur die eigenen Hotelgäste profitieren, denn die E-Tankstellen stehen zum Teil auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. E-Autofahrer erwarten an einigen Best Western Hotels spezielle Tesla-Ladestationen, wie etwa am Best Western Premier Hotel Villa Stokkum in Hanau, am Best Western Premier Seehotel Krautkrämer in Münster und am Best Western Premier Hotel Victoria in Freiburg, das als eines der umweltfreundlichsten Privathotels der Welt gilt. Die Hotels sind dadurch im Tesla-Navigationssystem gelistet und für alle Fahrer und je nach Routenplanung sichtbar. Zudem bieten rund 40 weitere Best Western Hotels E-Ladestationen in unmittelbarer Nähe von weniger als einem Kilometer Entfernung an. „Ich bin begeistert, dass wir als Gruppe über so ein dichtes Netz an Lademöglichkeiten für Elektrofahrer verfügen, Tendenz steigend. Viele unserer Hotels haben den Trend E-Mobilität früh erkannt, bieten den Gästen dieses Extra an Service und verschaffen sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten ohne Ladestationen“, so Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe.



Nachhaltiger Umstieg auf Elektro- und Hybridautos



Neben der Installation von E-Tankstellen zeigt sich zudem ein Trend bei Autos, die Gästen zur Verfügung gestellt werden. Auch hier wird auf klimafreundliche Fahrzeuge umgestiegen, sodass Elektro- und Hybridautos auch für die Hotels immer interessanter werden. Das Best Western Hanse Hotel Warnemünde in Rostock-Warnemünde ist das aktuellste Beispiel für den Umstieg auf Elektromobilität: Um die Region aktiv grüner zu gestalten, steigt das Vier-Sterne-Hotel auf Hybridautos um. Gäste können mit diesem Fahrzeug kostenfrei die Umgebung erkunden. Der Hybrid lässt sich einfach von Strom auf Benzin umstellen, um auch größere Reichweiten überbrücken zu können. Auch das Berghotel Rehlegg, das zur exklusiven BW Premier Collection gehört, stellt seinen Gästen kostenfrei einen E-Smart-Zweisitzer zur Verfügung. Besonderes Plus des „Reh-mobils“ ist, dass es unmittelbar an der hoteleigenen Ladestation mit grünem PV-Strom aufgeladen werden kann.

Best Western Hotels & Resorts mit Hauptsitz in Phoenix, Arizona, ist eine internationale Hotelgruppe mit einem globalen Netzwerk von rund 4.500 Hotels in knapp 100 Ländern weltweit.* Insgesamt gehören zur Markenfamilie von Best Western Hotels & Resorts weltweit sowohl Full Brands als auch Soft Brands für alle Kategorien. So bietet Best Western 16 Hotelmarken, die die Anforderungen und Bedürfnisse von Hotelentwicklern und Gästen in aller Welt erfüllen. Zu den Best Western Markenhotels gehören Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Executive Residency by Best Western®, Vīb®, GLō®, AidenSM, SadieSM, BW Premier Collection® und BW Signature Collection®. Durch die kürzliche Übernahme bietet Best Western nun auch WorldHotels® Luxury, WorldHotels Elite und WorldHotels Distinctive Marken an. Zudem ergänzen die Franchisemarken Sure Hotel®, Sure Hotel Plus® und Sure Hotel Collection® das Portfolio der Gruppe.** Diese Marken-Diversität bietet Hotelbetreibern, Entwicklern und Investoren die Möglichkeit, das richtige Konzept für das eigene Produkt auszuwählen. Gleichzeitig erleichtert das breitgefächerte Portfolio dem Reisenden die Wahl des passenden Hotels. Alle Hotels unter dem Dach von Best Western Hotels & Resorts weltweit sind unternehmerisch unabhängig und individuell geführt. Best Western feiert mehr als 70 Jahre Gastfreundschaft und bietet seinen Hoteliers weltweit operative Dienstleistungen sowie Vertriebs- und Marketing-Unterstützung sowie mehrfach ausgezeichnete und preisgekrönte Online- und mobile Buchungsmöglichkeiten.Best Western Hotels Central Europe GmbH betreut insgesamt rund 230 Hotels in den zehn Ländern Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn unter einem gemeinsamen Unternehmensdach. Neben dem deutschen Hauptsitz in Eschborn gibt es ein regionales Länderbüro in Wien, Österreich. Alle Tagungs-, Stadt- und Ferienhotels der Gruppe garantieren weltweit einheitliche Qualitätsstandards und behalten gleichzeitig ihren individuellen Stil und ihre Eigenständigkeit.Als Dienstleistungspartner von Hotels verfolgt Best Western Hotels & Resorts das Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit der Partnerhotels zu steigern. Über den Markenanschluss profitieren die einzelnen Hotels von den umfassenden Marketing- und Verkaufsaktivitäten für alle relevanten Marktsegmente und Zielgruppen. Für alle relevanten Marktsegmente werden modernste Vertriebs- und Kommunikationswege bereitgestellt. Alle Hotels sind über elektronische Distributionssysteme in den weltweiten Reservierungssystemen sowie im Internet und Partner optimal präsentiert und buchbar. Außerdem profitieren Hotels von dem stetigen Ausbau der eigenen Vertriebskanäle und der Social Media Aktivitäten, strategischem Revenue Management, eigenen Reservierungszentralen, Qualitätsberatung und einem umfassenden Schulungsangebot. Das Loyalitätsprogramm für Vielreisende, Best Western Rewards mit weltweit mehr als 37 Millionen Mitgliedern, ist eines der größten Kundenbindungsprogramme der Reisebranche. Weitere Informationen: www.bestwestern.de und www.bestwestern.com * Die Zahlen sind Schätzwerte, die schwanken können und Hotels beinhalten, die sich derzeit in der Entwicklungspipeline befinden.**Alle Hotels der Marken Best Western, WorldHotels und Sure Hotels sind privat geführt und werden unabhängig betrieben. Außerhalb von Europa werden die Hotels der Marken Sure Hotels mit dem Namen SureStay geführt.

