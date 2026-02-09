Vital Drink ZEROP erhält DLG-Gold: Best Body Nutrition überzeugt in unabhängiger Qualitätsprüfung

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat zwei Sorten des Vital Drink ZEROP von Best Body Nutrition mit ihrer höchsten Auszeichnung prämiert. Sowohl die Sorte Eistee Pfirsich als auch Kirsche in der 1000 ml Flasche erhielten im Rahmen der Qualitätsprüfung in der Kategorie Frucht- und Erfrischungsgetränke die Goldmedaille 2026.



Der Vital Drink ZEROP ist ein zuckerfreier Getränkesirup zur Herstellung kalorienarmer Erfrischungsgetränke. Mit einem Mischverhältnis von 1:80 ist er besonders ergiebig und vielseitig einsetzbar. Das Produkt ist in insgesamt 39 Sorten erhältlich und gehört seit Jahren zu den meistverkauften Artikeln im Sortiment von Best Body Nutrition.



Die Qualitätsbewertung der DLG erfolgt nach einem standardisierten, mehrstufigen Verfahren. Für die Kategorie Erfrischungsgetränke werden unter anderem Klarheit, Geruch, Geschmack sowie die harmonische Abstimmung der einzelnen Komponenten beurteilt. Auch Verpackung und Kennzeichnung werden auf Vollständigkeit und Verbraucherfreundlichkeit geprüft. Ergänzt wird die Bewertung durch umfassende Laboranalysen, welche die Zusammensetzung und mikrobiologische Qualität absichern.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung durch die DLG, weil sie gleich zwei unserer beliebtesten Sorten betrifft und damit auch zwei Klassiker, die seit Jahren für Qualität und Verlässlichkeit stehen“, sagt Angelika Arzt, Geschäftsführerin der Fitnesshotline GmbH. „Dass sie in allen Prüfkategorien überzeugen konnten, ist eine starke Bestätigung für unseren Qualitätsanspruch und die tägliche Arbeit unseres Teams.“



Die Goldmedaille wird ausschließlich an Produkte vergeben, die in allen Prüfkriterien überdurchschnittlich abschneiden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bietet sie eine transparente und verlässliche Orientierung bei der Auswahl qualitativ hochwertiger Lebensmittel.

