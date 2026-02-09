Kontakt
Vital Drink ZEROP erhält DLG-Gold: Best Body Nutrition überzeugt in unabhängiger Qualitätsprüfung

Gold-Auszeichnung für die Sorten Eistee Pfirsich und Kirsche in der Kategorie Erfrischungsgetränke

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat zwei Sorten des Vital Drink ZEROP von Best Body Nutrition mit ihrer höchsten Auszeichnung prämiert. Sowohl die Sorte Eistee Pfirsich als auch Kirsche in der 1000 ml Flasche erhielten im Rahmen der Qualitätsprüfung in der Kategorie Frucht- und Erfrischungsgetränke die Goldmedaille 2026.

Der Vital Drink ZEROP ist ein zuckerfreier Getränkesirup zur Herstellung kalorienarmer Erfrischungsgetränke. Mit einem Mischverhältnis von 1:80 ist er besonders ergiebig und vielseitig einsetzbar. Das Produkt ist in insgesamt 39 Sorten erhältlich und gehört seit Jahren zu den meistverkauften Artikeln im Sortiment von Best Body Nutrition.

Die Qualitätsbewertung der DLG erfolgt nach einem standardisierten, mehrstufigen Verfahren. Für die Kategorie Erfrischungsgetränke werden unter anderem Klarheit, Geruch, Geschmack sowie die harmonische Abstimmung der einzelnen Komponenten beurteilt. Auch Verpackung und Kennzeichnung werden auf Vollständigkeit und Verbraucherfreundlichkeit geprüft. Ergänzt wird die Bewertung durch umfassende Laboranalysen, welche die Zusammensetzung und mikrobiologische Qualität absichern.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung durch die DLG, weil sie gleich zwei unserer beliebtesten Sorten betrifft und damit auch zwei Klassiker, die seit Jahren für Qualität und Verlässlichkeit stehen“, sagt Angelika Arzt, Geschäftsführerin der Fitnesshotline GmbH. „Dass sie in allen Prüfkategorien überzeugen konnten, ist eine starke Bestätigung für unseren Qualitätsanspruch und die tägliche Arbeit unseres Teams.“

Die Goldmedaille wird ausschließlich an Produkte vergeben, die in allen Prüfkriterien überdurchschnittlich abschneiden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bietet sie eine transparente und verlässliche Orientierung bei der Auswahl qualitativ hochwertiger Lebensmittel.

Fitnesshotline GmbH - Best Body Nutrition / Mammut Nutrition

Die Fitnesshotline GmbH mit Sitz in Auerbach im Vogtland begann 1990 als reines Vertriebsbüro. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Unternehmen vom Vertrieb fremder Marken zu einem Anbieter hochwertiger Sporternährung und funktioneller Supplements. Mit Best Body Nutrition entstand die erste eigene Marke, die heute in vielen Ländern bekannt ist. Es folgten weitere Marken wie Mammut Nutrition, Fit4Day und VegiFEEL. Unser Sortiment umfasst mittlerweile eine breite Auswahl an Sportnahrung, Nahrungsergänzungen und Zubehör. Unsere Produkte sind sowohl im Fachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel als auch in unserem eigenen Onlineshop erhältlich.

Unser Anspruch ist es, jahrzehntelange Erfahrung und fundierte Expertise in die Entwicklung eigener Produkte einfließen zu lassen und hochwertige Supplements für unterschiedliche Bedürfnisse anzubieten. Dabei setzen wir auf innovative Rezepturen, ausgewählte Rohstoffe und geprüfte Qualität. Ob für Training, Regeneration oder einen aktiveren, gesundheitsbewussten Lebensstil – unsere Produkte unterstützen Menschen dabei, ihren individuellen Alltag zu verbessern.

Neben klassischer Sportnahrung bieten wir ein breites Sortiment an funktionellen Nahrungsergänzungen und Zubehör für Trainierende, aktive Menschen und Fitnessstudios. Auch künftig wird die Fitnesshotline GmbH mit Produkten aus der eigenen Entwicklungsabteilung am Puls der Zeit bleiben und hochwertige, bedarfsgerechte Lösungen anbieten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
