Mit dem Protein Crunch Bar ohne schlechtes Gewissen naschen

Mit dem Protein Crunch Bar setzt Best Body Nutrition neue Maßstäbe in der Welt der Sporternährung. Der neue Riegel ist der ideale Snack für alle, die gleichermaßen Wert auf eine hohe Proteinzufuhr und Genuss legen.



Innovative Rezeptur für optimale Nährstoffversorgung



Mit einem Proteingehalt von mindestens 32 % in einem Riegel bietet der Protein Crunch Bar eine hervorragende Grundlage für den Muskelaufbau und die Regeneration nach dem Training. Der 35 Gramm schwere Riegel ist aber so konzipiert, dass er nicht nur den Körper mit Eiweißen versorgt, sondern auch den Gaumen erfreut.



Denn neben seiner funktionalen Zusammensetzung besticht der Riegel auch durch seine leichte und lockere Textur, die ihn zu einem echten Genusserlebnis machen. Umgeben von einer zarten Milchschokoladenhülle, begeistern die Soja-Crispies im Inneren des Riegels, die neben ihrer knusprigen Konsistenz auch geschmacklich Akzente setzen. Feine Karamellnoten runden den Protein Crunch Bar schließlich ab.



Der Protein Crunch Bar ist in den Geschmacksrichtungen Caramel Cream, Chocolate Crisp, Banana Chocolate und Toffee Caramel erhältlich.



Zuckerarm für den bewussten Genuss



Der neue Fitnessriegel von Best Body ist nicht nur lecker, sondern auch zuckerarm. Damit passt er sich perfekt an den Ernährungsplan von Sportlern an, die auf eine zuckerreduzierte Ernährung achten. Er eignet sich als Snack für zwischendurch sowie als Post-Workout-Belohnung, um den Körper nach dem Training mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.



Best Body Nutrition auf der FIBO



Nutzen Sie auf der diesjährigen FIBO die Gelegenheit, den neuen Protein Crunch Bar von Best Body zu probieren. Daneben warten viele weitere Produkte der Marken Best Body und Mammut Nutrition auf Sie. Händler und Fitnessbetreiber profitieren außerdem von exklusiven Messehighlights und tollen Sonderaktionen.



Sie finden die Fitnesshotline GmbH mit Ihren Marken Mammut Nutrition und Best Body Nutrition in Halle 10.2. Stand H43.

