Höhere Qualität bei der Behandlung psychischer Erkrankungen durch qualifizierte Therapeuten

Bewegung ist nebenwirkungsfrei und sollte für Menschen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen ein elementarer Baustein in der Therapie sein. Ab September 2019 bietet das Berufskolleg Waldenburg deshalb über sein renommiertes Fortbildungsinstitut die Zusatzqualifikation „Psychiatrie – Psychosomatik – Sucht“ an. Das Angebot richtet sich an alle Bewegungsfachberufe, aber auch an Ergotherapeuten und Sozialpädagogen, die in diesem Bereich tätig sind. Nähere Infos finden Interessierte unter www.bk-waldenburg.de/fortbildungsinstitut