Für Menschen mit Behinderung

Berufsförderungswerk Hamm GmbH

Die Berufsförderungswerk Hamm GmbH ist eine Einrichtung der Beruflichen Rehabilitation, bietet also Erwachsenen, die aufgrund einer körperlichen oder psychischen Behinderung der bisherigen Beruf nicht länger ausüben können, neue berufliche Perspektiven. Auf Grundlage des Sozialgesetzbuch IX bieten wie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie die ergänzenden Besonderen Hilfen an.



Zusätzlich sind Qualifizierungsmaßnahmen über einen Bildungsgutschein möglich.



Desweiteren sind im Rahmen der Anderen Leistungsanbieter nach §60 SGB IX auch Angebote für behinderte Menschen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich möglich.



Die Westfälische Pflegeschule bietet vorrangig Erstausbildungen im Bereich der neuen generalisierten Pflegeausbildung an.



Die Gesundheitsschulen Hamm ermöglichen eine schulgeldfreie Erstausbildung in den Berufen Podologe*in und Masseuer*in / med. Bademeister*n an.



Die BFW Hamm GmBh ist zudem Hauptträger des Integrationsfachdienstes in der Stadt Hamm, welcher sich um die Beratung schwerbehinderter Menschen kümmert.

alles anzeigen