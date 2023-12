Suite Living - Boutique-Hotel oder Luxus-Ferienwohnung im Herzen von Gießen

Starten Sie das neue Jahr 2024 mit einem aufregenden Städtetrip nach Gießen! Wenn Sie ein außergewöhnliches Boutique-Hotel oder eine Ferienwohnung suchen, präsentiert "Suite Living" im Herzen der Stadt eine stilvolle Alternative zu herkömmlichen Hotels in Gießen Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der pulsierenden Fußgängerzone entfernt, verbindet Suite Living Luxus mit individuellem Charme. Von der "Juniorsuite Ahrenshoop" bis zur "Loftsuite Meran" - jede der vier einzigartigen Suiten ist ein Kunstwerk für sich und lädt zum Entspannen und Genießen ein.Beginnen Sie das neue Jahr mit einem Aufenthalt, der mehr als eine einfache Übernachtung ist. Erleben Sie die Freiheit einer voll ausgestatteten Küche in Ihrer FeWo, die Nähe zu lokalen Einkaufsmöglichkeiten und die idyllische Lage am Lahnufer. Ob für eine kurze Auszeit oder einen längeren Aufenthalt, Suite Living bietet das perfekte Zuhause auf Zeit.Falls Sie sich trotz der voll ausgestatteten Küche lieber bekochen lassen möchten, empfehlen wir Ihnen für kulinarische Genüsse einige der besten Restaurants in der Gegend: Besuchen Sie das griechische Restaurant Knossos für authentische mediterrane Küche, das Gasthaus Justus für regionale Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre oder das italienische Restaurant Zum Löwen für exquisiten Geschmack aus Bella Italia.Zusätzlich können Gäste von Suite Living, die das Besondere suchen, das hauseigene Kosmetikinstitut SKIN8 als Highlight erleben. Gönnen Sie sich eine Auszeit für Ihre Haut und starten Sie frisch und erholt ins neue Jahr.Für all diejenigen, die im neuen Jahr berufliche Veränderungen anstreben und vielleicht eine Zukunft im faszinierenden Bereich der Kosmetischen Dienstleistungen planen, bietet der Städtetrip nach Gießen eine ideale Gelegenheit. Direkt in der Nähe von Suite Living finden Sie die renommierte Kosmetikschule Schäfer, eine der besten Kosmetikschulen Deutschlands . Hier haben Sie die Möglichkeit, sich über fundierte Ausbildungen zu informieren und einen Blick in die beeindruckende Welt der Kosmetik zu werfen.Entdecken Sie Gießen auf eine besondere Art und Weise und lassen Sie sich von Suite Living Luxus-Ferienwohnungen begeistern. Buchen Sie Ihr persönliches Neujahrs-Erlebnis auf www.suiteliving.eu und machen Sie Ihren Aufenthalt in einer der Signature Suiten zu einem unvergesslichen Teil Ihres Jahresbeginns.