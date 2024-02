Kosmetikerin für einen Tag - der Schnuppertag an der Kosmetikschule Schäfer in Gießen

Die Kosmetikschule Schäfer in Gießen öffnet ihre Türen für alle, die sich für eine Karriere in der Kosmetikbranche interessieren. Amvonhaben Sie die einzigartige Chance, die Ausbildung zum/zur Kosmetiker/in hautnah zu erleben und tief in das Berufsfeld einzutauchen.Möchten Sie einen staatlich anerkannten Abschluss erwerben und sich für eine Vollzeit- Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin entscheiden? Oder interessieren Sie sich für unsere berufsbegleitenden Kosmetikausbildungen im Intensivkurs oder im Samstagskurs?Liegt Ihr Fokus nur auf der medizinisch orientierten Kosmetik mit den Schwerpunkten Anti-Aging & Medical Beauty? Oder möchten Sie das gesamte Ausbildungspaket der Fachkosmetik mit Maniküre, Pediküre, Wellness-Massage & Hygienelehre kennen lernen?Der Tag beginnt mit einer herzlichen Begrüßung durch unseren Schulleiter, Thorsten Schäfer, und einer erfolgreichen Absolventin. Sie erhalten einen umfassenden Einblick in das vielseitige Berufsbild, die Karrierechancen und Jobangebote. Anschließend führen unsere erfahrenen Theorielehrkräfte Sie durch die spannenden Fächer wie Dermatologie, Anatomie und vieles mehr.Von 13:00 bis 15:00 Uhr erwartet Sie ein praktischer Teil, bei dem Sie in die Rolle eines Kosmetikers bzw. einer Kosmetikerin schlüpfen und eine professionelle Behandlung mit hochwirksamen Produkten durchführen. Unsere Dozenten stehen Ihnen dabei zur Seite, um Ihre Fähigkeiten zu fördern und Fragen zu beantworten.Am Ende des Tages haben Sie die Möglichkeit, all Ihre Fragen direkt an den Schulleiter und die Geschäftsführung zu richten und sich über Ihre Ausbildungsmöglichkeiten bei uns zu informieren. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, den ersten Schritt in Richtung Ihrer Traumkarriere zu setzen.Interessiert? Dann sichern Sie sich Ihren Platz für unseren Schnuppertag am. Kontaktieren Sie uns unter (0641) 5591991 oder per E-Mail an info@kosmetikschule-schäfer.de für weitere Informationen und zur Anmeldung. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Sie auf Ihrem Weg in die Kosmetikbranche zu begleiten.