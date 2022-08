Kosmetikausbildung im Intensivkurs über 26 Tage

Kosmetik Grundausbildung - 20 Tage

Medical Skincare Expert - 3 Tage

Make-up "The Basics" - 3 Tage

Eine solide Kosmetikausbildung in nur 4 Wochen ? Geht das überhaupt? Absolut! Die Kosmetikschule Schäfer aus Gießen - unweit von Frankfurt (Hessen) hat eine Kurzzeit-Ausbildung entwickelt, die in Deutschland sicher zu den besten Bildungsangeboten gehört.Intensiv, fokussiert und fundiert erfahren Sie in dieser Zeit eine professionelle Grundausbildung zur/zum Hautpflege-Experten/Hautpflege-Expertin. Hier lernen Sie alles, was zum Thema Hautgesundheit, Anti-Aging, Hautpflege, apparative Kosmetik und Wirkstoffkosmetik gehört.Der Kosmetik-Intensivkurs setzt voll auf das praktische Arbeiten in der Aparativen - und Wirkstoffkosmetik. Sie erwartet ein lehrplan mit 80% Praxis und 20% Theorie. Um Zeit zu sparen, lernen Sie einen teil der Theorie von zuhause aus oder in webinaren.Die wichtigsten Bausteine der Kosmetik-Kurzzeitausbildung sind:Das Angebot an der Kosmetikschule Schäfer umfasst die Anwendung von Kosmetikgeräten für die klassischen Aufgaben der Hautanalyse, Ausreinigung und des Einbringens von Wirkstoffen. Zudem erlernen Sie die neuesten professionellen Anti-Aging-Methoden, wie z.B. dem Microneedling, Micorneedling, Ultraschall und Radiofrequenz.In diesem Premium-Intensivkurs bilden wir Sie zu echten Hautpflege-Experten aus. Kompakt in nur 4 Wochen Grundkurs in der medizinisch orientierten Kosmetik!Die Nächste Kosmetik-Kurzzeitausbildung startet am 05.09.22. Auf grund der hohen Nachfrage sind nur noch wenige Plätze frei.Starten Sie jetzt Ihre Kosmetikausbildung zielorientiert mit einem leistungsstarken Lehrplan und der Souveränität aus über 65 Jahren Erfahrung.Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen und individuellen Karriereberatung! Passt Ihr Wunschberuf auch zu Ihren Zielen? Wo möchten Sie beruflich in 5 Jahren stehen? An was ist zu denken? Worauf muss man achten? Wie teuer ist die Ausbildung und was kostet die Selbständigkeit? Und mindestens genau so wichtig: was kann man verdienen?Wir stehen Ihnen mit all unserem Wissen als Dienstleister und Ausbilder aus 3 Generationen gerne zur Seite. Rufen Sie jetzt an und vereinbaren Sie ein beratungsgespäch vor Ort oder auch telefonisch. Sie erreichen unsere Sekretariat unter. Wir freuen usn, von Ihnen zu hören!