24.02.24 - Samstagskurs // Starten Sie Ihre Karriere in der medizinischen Fußpflege mit einer fundierten Ausbildung an der Kosmetikschule Schäfer

In einer Zeit, in der die Nachfrage nach qualifizierten Dienstleistungen im Gesundheits- und Schönheitssektor kontinuierlich steigt, bietet Ihnen die Kosmetikschule Schäfer eine einzigartige Möglichkeit, sich in einem lukrativen und zukunftssicheren Beruf zu etablieren.Unsere Ausbildung in der medizinischer Fußpflege startet am 24. Februar 2024 und ist Ihre Eintrittskarte in eine Welt voller beruflicher Chancen und persönlicher Zufriedenheit.Die medizinische Fußpflege ist mehr als nur eine Dienstleistung – es ist eine Kunst, die Wohlbefinden schafft und die Lebensqualität Ihrer Klienten signifikant verbessert.Mit einem potenziellen Verdienst von mindestens 35 € pro Behandlung und der Möglichkeit, zwei Kunden pro Stunde zu bedienen, eröffnen sich Ihnen Verdienstmöglichkeiten von mindestens 70 € pro Stunde.Diese attraktive Einkommensperspektive, kombiniert mit der Flexibilität, sich nebenberuflich selbstständig zu machen, macht unsere Ausbildung besonders ansprechend.Unser med. Fußpflege- Ausbildung im Samstagskurs ist speziell darauf ausgerichtet, Ihnen in kurzer Zeit umfassendes Fachwissen und praktische Fähigkeiten zu vermitteln. In kleinen Gruppen von maximal 9 Teilnehmern gewährleisten wir eine individuelle Betreuung und einen intensiven Lernprozess.Unsere Schüler kommen für den med. Fußpflege Samstagskurs aus einem Einzugsgebiet von mind. 150 KM in unsere Fußpflegeschule nach Gießen – von NRW bis zum Odenwald, von Kaiserslautern bis nach Kassel, aus Thüringen, der Röhn oder dem Siegerlan – was die Beliebtheit und Qualität unserer Fußpflege-Ausbildung unterstreicht.Erfahren Sie mehr über unseren med. Fußpflege-Samstagskurs und wie Sie sich anmelden können, indem Sie hier klicken Neben fundiertem Fachwissen in der Problemfußpflege und einem Diabetikerseminar, bieten wir Ihnen auch ein spezielles Seminar zur Existenzgründung. Dieser essentielle Baustein unserer Ausbildung bereitet Sie darauf vor, Ihren eigenen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Sie lernen, wie Sie erfolgreich eine Fußpflegepraxis gründen, Kunden gewinnen und Ihr Business langfristig etablieren.Die Entscheidung für eine Ausbildung in der medizinischen Fußpflege an der Kosmetikschule Schäfer ist ein Schritt in Richtung einer erfolgreichen und erfüllenden Karriere. Mit unserer Hilfe entwickeln Sie nicht nur die notwendigen Fähigkeiten, um im Berufsfeld der medizinischen Fußpflege zu exzellieren, sondern Sie setzen auch den Grundstein für eine berufliche Zukunft mit hervorragenden Verdienstmöglichkeiten und der Freiheit der Selbstständigkeit.Seien Sie dabei, wenn am 24. Februar 2024 unser nächster Kurs beginnt. Die Plätze sind begehrt – sichern Sie sich jetzt Ihre Zukunft in einem Beruf mit Perspektive!Für weitere Informationen und zur Anmeldung kontaktieren Sie uns unter (0641) 5591991 oder per Mail unter info@kosmetikschule-schaefer.de.Gerne können Sie im Vorfeld Ihrer Ausbildung auch ein persönliches Beratungsgespräch mit uns vereinbareb. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten. Starten Sie jetzt in die Selbstständigkeit mit der Kosmetikschule Schäfer!