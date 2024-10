Messe Frankfurt im Zeichen der Kunst

Heute öffnet die Discovery Art Fair Frankfurt 2024 ihre Türen und lädt bis zum 3. November Kunstliebhaber, Sammler und Neugierige ein, zeitgenössische Kunst neu zu entdecken und direkt vor Ort zu erwerben. Zum siebten Mal versammelt die internationale Kunstmesse in der Halle 1 des Frankfurter Messegeländes über 110 Galerien, Projekte und Künstler und bietet damit einen umfassenden Einblick in die spannende Welt der zeitgenössischen Kunst. Der facettenreiche Mix aus aufstrebenden Talenten und etablierten Künstlern verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher.



Auf über 9.000 Quadratmetern präsentiert die Discovery Art Fair ein breites Spektrum an Kunstwerken: Von Malerei, Zeichnung und Skulptur bis hin zu Fotografie, digitalen Medien und Urban Art gibt es ein reichhaltiges Angebot zu entdecken. Arbeiten renommierter Künstler wie Stephan Balkenhol, Markus Lüpertz und Georg Baselitz stehen im Dialog mit frischen Werken vielversprechender Nachwuchstalente. Diese besondere Vielfalt macht die Messe zu einem Highlight im Frankfurter Kunstherbst.



International und regional: Eine globale Plattform für Kunst aus Frankfurt und der Welt



Mit Ausstellern aus 17 Ländern und bedeutenden Kulturstädten wie Wien, London, Amsterdam, Seoul und Tokyo zeigt sich die Messe international vernetzt. Gleichzeitig wird die regionale Kunstszene durch zahlreiche Galerien und Künstler aus dem Rhein-Main-Gebiet stark hervorgehoben. Diese Kombination von globaler Kunstpräsenz und regionalen Einflüssen verleiht der Discovery Art Fair Frankfurt eine besondere Dynamik und unterstreicht die Rolle Frankfurts als Kunstmetropole.



„Discover a Talent“ – Neue Stimmen der Kunstszene



Ein besonderes Highlight bildet das neu eingeführte Programm „Discover a Talent“, das fünf aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine exklusive Bühne bietet. Ausgewählt von einer hochkarätigen Jury, darunter der ehemalige Art Cologne Direktor Gérard Goodrow, bekommen die Kunstschaffenden die Gelegenheit, ihre Werke in geförderten Kojen zu präsentieren. Diese Initiative bietet nicht nur Kunstliebhabern, sondern auch Sammlern die Möglichkeit, frische Impulse und neue, spannende Stimmen der Kunstwelt zu entdecken.



Das art:lab als Bühne für lebendigen Austausch



Ein weiteres Highlight ist das neue Format art:lab, das mit einem interaktiven Setup den Austausch zwischen Kunstschaffenden und Besuchern fördert. Auf 50 Quadratmetern und rund um einen großen Tisch bringen sich kreative Köpfe, Galeristen, Sammler und Besucher ein, um gemeinsam Kunstwerke zu erleben und zu diskutieren. Größen wie der Berliner Mauermaler Kiddy Citny und Kadir „Amigo“ Memiş, Mitbegründer der Flying Steps, sind dabei und präsentieren live ihre Werke und Performances – eine einzigartige Gelegenheit, Kunst hautnah zu erleben.



Kunstkauf direkt vor Ort



Die Discovery Art Fair ist weit mehr als nur eine Ausstellungsplattform: Sie ist ein lebendiger Kunstmarkt, auf dem alle gezeigten Werke unmittelbar erworben werden können. Egal ob für den privaten Kunstgenuss, zur Erweiterung einer Sammlung oder als besonderes Geschenk – die Messe bietet für jeden Geschmack das passende Werk. Für Kaufinteressierte ist dies eine einmalige Gelegenheit, mit den Künstlern und Galeristen in direkten Dialog zu treten und Kunst nicht nur zu erwerben, sondern auch die Entstehungsgeschichten, Inspirationen und Techniken hinter den Werken aus erster Hand zu erfahren.



Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm



Ergänzt wird das Messeerlebnis durch ein vielfältiges Rahmenprogramm, das den Besuchern tiefere Einblicke in das aktuelle Kunstgeschehen bietet. Tägliche kostenlose Führungen ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit den ausgestellten Werken, während Live-Performances das Kunsterlebnis interaktiv gestalten. Besonders erfreulich: Der Eintritt zur Messe ist am Freitag für alle Besucher frei.



Öffnungszeiten und Informationen

Die Discovery Art Fair Frankfurt 2024 wird vom 31. Oktober bis zum 3. November 2024 in Halle 1 der Messe Frankfurt stattfinden. Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 11:00 bis 20:00 Uhr sowie Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr.

(lifePR) (