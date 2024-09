Im November sind die Söller Hexen schon im Winterschlaf. In den Wochen davor vom 13.-31.10.24 soll es im Hexenwasser und in der Hexenzentrale Hexerei heuer nochmal richtig spannend werden. Die Hexen feiern nämlich das farbenfrohe, gesunde und geliebte Hexen Lieblings-Gemüse den KÜRBIS bei den großen Kürbiswochen. Es wird geerntet, geschnitzt & gekocht. Eine Kürbis- Ausstellung im mystischen Keller der Hexerei ist täglich geöffnet, in der Hexenküche dürfen Kürbisspeisen verkostet werden und die Kinder sind eingeladen selber Kürbisse zu bemalen. Orangene Kunstwerke sollen in den letzten Oktoberwochen von Kürbisschnitzern gestaltet werden. Natürlich darf man den Schnitzern bei der Entstehung auch über die Schulter schauen.



Am Samstag, den 26. Oktober fährt die Gondelbahn Hexenwasser zum verhexten Kürbisfest mit Hextakel und Kürbisleuchten durchgehend bis 20 Uhr



Zum Saisonfinale am 31.10. werden dann ab 12.12 Uhr alle Kürbisse an die Besucher verschenkt.





