Er(d)Leben im Hexenwasser Söll. Die verborgene Welt unter unseren Füßen

Gondelbahn Hexenwasser: täglich vom 10. Mai bis 02. November von 8.45 bis 17.30 Uhr. Vom 07.Juli bis 25. August verlängern wir jeden Montag die Öffnungszeiten der Gondelbahn Hexenwasser bis 20:00 Uhr.

Gondelbahn Hohe Salve: täglich vom 24. Mai bis 02. November von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Dasist ein Ort dessen Zauber sich erst entfaltet, wenn man sich die Zeit nimmt genau hinzusehen. Plätze und Wunderkammern können teils auf eigene Faust, teils mit einem Mitarbeiter erforscht werden. Persönlich begrüßt wird man in Hexenzentrale Hexerei, bei den Bienen im Bienenhaus, in der Wasserwerkstatt „Blaues Wunder“, im Eilight Museum auf der Simonalm und in der neuen Kunstwerker Kreativwerkstatt am Lagerfeuer.Genauso wie an den Stationen eröffnet sich im, eine mystische Welt voller Geheimnisse, die weit mehr verbirgt als die Erde, die man am Barfussweg unter den Füßen spürt. Verborgen unter der Oberfläche gibt es ein faszinierendes Geflecht aus Lebewesen, Mineralien und organischen Stoffen, die das Fundament allen Lebens auf unserer Erde bilden und als Jahresthema 2025 im Hexenwasser einen neuen Horizont eröffnen.Der größte und bekannteste Held im Reich der Erde ist der Regenwurm, den man in der Hexerei bei der Arbeit er(d)leben darf. Oder man erkundet im Pilzkeller der Simonalm das verborgene Universum aus Wurzelwerk und ulkigen, unbekannten Erdbewohnern. Im Hexenwald ist eine neue Kunstwerker Hütte entstanden, wo die Besucher eingeladen werden sich bei den fleißigen Ameisen mit Tatendrang anzustecken und aus Naturmaterialien kleine Kunstwerke zu schaffen. Auf der Naturweltenrunde können Groß und Klein Erdgänge, spaßige Erdrutschen, Höhlen und ihre Bewohner entdecken und richtig in Schwung kommen. Wer am Ende ausreichend geerdet und bei sich angekommen ist, kann zur Krönung die Klangschale unter den Hexenschirmen in Schwingung bringen und von Kopf bis Fuß die mystische Kraft es Erdreichs spüren.