Die Hexen- Donnersnächte erstmals mit „Sonnenuntergangs Gipfelfahrt“ auf die Hohe Salve im August

Die Gipfelfahrt am 7.8. war ein großer Erfolg. Am 14. und 21.8. geht es weiter.

Mystische Momente für Groß und Klein erwarten die Gäste bei den Hexen “Donnersnächten“ im Hexenwasser Söll.

Im Sommer 2022 feierte das Hexenwasser mit einem abendlichen „Hextakel“ zur Sonnenwende sein 20-jähriges Jubiläum. Der Andrang war groß und die Stimmung einzigartig. Das Strahlen in den Augen der Kinder hat Geschäftsführer Mario Gruber und seine Hexen letztendlich überzeugt:
"Uns wurde schnell klar: dies darf nicht die einzige Hexennacht bleiben.“ Seither gibt es in den Sommermonaten jeden Donnerstag ein abendliches Spektakel am Berg. Der Sage nach verschwanden die Hexenwasser-Hexen vor langer Zeit bei einem großen Donnerwetter. Es heißt,
eine der Schwestern fuhr „mit Blitz und Donner in einen mächtigen Ahornbaum“
ein. Die Sage der Juffinger- und Saukogl-Hexe gab somit nicht nur dem Hexenwasser, sondern auch den Hexen-Donnersnächten ihren Namen. 

Mit der leuchtenden Gondel geht es in der Abendstimmung hinauf auf den Berg. Die Hexenwasser Hexen empfangen die Besucher mit Seifenblasen und kleinen Lampen für die Kinder beim Ausstieg. Bei einer mystischen Wanderung können die Gäste auf eigene Faust verschiedene Schauplätze entdecken. In der Hexenzentrale Hexerei erfährt man mit Schall und Rauch mehr über die Hexengeschichte, am Lagerfeuer gibt es Popcorn oder in der Simonalm können die Besucher im HühnerEImuseum stöbern und einen Eierlikör verkosten. Am 7.8. gab es erstmals auch eine Sonnenuntergangsfahrt auf die Hohe Salve und die beliebte Gipfelalm hatte geöffnet. Zahlreiche genossen den einzigartigen Ausblick vom Gipfel. Am 14.8. und 21.8. gehen die aussichtsreichen Abendveranstaltungen mit Gipfelfahrt in die nächste Runde. Zum Abschluß erwartet alle Gäste beim großen finale wieder Feuer & Hexenshow beim Alpengasthof Hochsöll.

Programm:
  • Auffahrt mit der Gondelbahn Hexenwasser ab 18:30 Uhr.
  • Die Schauplätze sind von 18:45 Uhr bis 21:15 Uhr bespielt.
  • 21:30 Uhr Feuershow oberhalb vom Alpengasthof Hochsöll.
Betriebszeiten:
  • Die Hexenwassergondelbahn ist von 18:30 bis 22:30 Uhr in Betrieb.
  • Die Gondelbahn Hohe Salve ist von 18:30 bis 21:00 Uhr in Betrieb. 
  • Die Kassen haben von 18:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.
  • Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.
 

