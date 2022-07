Von der Flasche zur Faser

Teppiche und Accessoires aus alten Plastikflaschen? Was mit Kleidung funktioniert, klappt auch mit Wohntextilien: Recycling! Der In- & Outdoorteppich Kiah von benuta besteht aus recyceltem Polyester, das zu 100% aus PET-Flaschen gewonnen wird, wodurch Plastikmüll eingespart werden kann. Natürlich ohne Kompromisse bei Style und Komfort. Nun hat benuta mit dem Teppich Kiah den diesjährigen Green Product Award nach Bonn geholt! Und diesen Preis hat Kiah auch verdient – denn er beweist, dass Nachhaltigkeit und tolles Design ein absolutes Dreamteam sein können.Teppich Kiah besteht aus recycelten PET-Flaschen. Für seine Herstellung verwendet benuta also nur bereits existierendes Plastik, verlängert so dessen Nutzungsdauer und vermeidet, dass neuer Müll entsteht. Hierfür wurde Kiah nun mit dem Green Product Award 2022 ausgezeichnet.Bei benuta ist Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit. Die benuta Produkte zeichnen sich durch einen zeitlosen Stil aus und trotzen so auch wechselnden Trends. Die Farben und Formen sind dabei von der Natur inspiriert. Nachhaltigkeit bedeutet bei Teppichen aber auch, sie möglichst aus recycelten oder nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. So wird der Teppich Kiah aus recyceltem Polyester, das zu 100% aus PET-Flaschen besteht, gefertigt. Er ist in Cream, Taupe und Grau sowie drei verschiedenen Größen erhältlich und verschönert so den Innen- oder Außenbereich des eigenen Zuhauses. Nachhaltigkeit endet aber nicht bei der Materialgewinnung und Herstellung – gute Arbeitsbedingungen gehören ebenfalls zur Unternehmensphilosophie. Und zwar nicht nur im Bonner Headquarter, sondern auch in den Produktionsstätten. Die Teppiche und Wohnaccessoires werden in acht Ländern produziert, darunter Deutschland, Belgien, die Türkei und Indien. Hier setzt sich benuta aktiv gegen Kinderarbeit ein und errichtet unter anderem zusammen mit Care & Fair in 2022 die erste benuta School in Mawaiya, Indien.Um die Retouren und den damit verbundenen CO2-Ausstoß zu verringern, bietet der Onlineshop benuta den Kauf von Teppichmustern an. Die 15 x 15 cm großen Ausschnitte kosten 1 Euro das Stück und eignen sich perfekt, um Haptik, Farbe und Qualität zu testen. So wird ein Fehlkauf nahezu unmöglich und unnötige Retouren gehören der Vergangenheit an.