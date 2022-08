Investitions-Chance am Bodensee

Lediglich 4 km vom Bodensee besteht eine Pflegeimmobilie (förderungswürdige Sozialimmobilie laut XI. Sozialgesetzbuch). Der Kauf eines Pflegeappartements nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), vererbbares und in das Grundbuch eingetragenes Eigentum, wird angeboten.Die Pflegeimmobilie bietet 4 % (Anfangs) Pachtausschüttung plus bevorzugtes Belegungsrecht (mind. Pflegegrad 2)20-Jahres-Pachtvertrag mit 75 % Indexierung (Wertsicherung des Pachtzinses) und sofortigem Pachtzahlungsbeginn.Kaufpreis 217 – 262.000 €, (ca. 2.800 €/qm)Die Zimmer sind entsprechend des hohen Pflegeanspruchs der Stegwiesen GmbH als Kompetenzzentrum für Pflege und Betreuung ausgestattet und muten hell und freundlich an. Telefon-, Rundfunk- und TV-Buchsen, ein Leselampenanschluss am Bett sowie eine Rufmeldeanlage gehören zum Standard.Der gesamte Komplex wird umweltschonend, platzsparend und für eine ideale Wärmeverteilung mittels Fußbodenheizung temperiert. Die optimale Versorgung aller Bewohner stellen unter anderem Liftsysteme in Form eines Bettenfahrstuhls und Speiseaufzugs sicher.Kostenfreie Informationen, Videos, E-Books und Einladungen zu Immobilien unter: