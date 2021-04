Breiter Widerstand gegen Insolvenzverwalter von Schiffsfonds

Entsetzen, Schreck, Empörung, Unverschämtheit, Wut und Ärger sind nur die milden Kommentare die Dipl.-Schiffsingenieur Wilfried Beneke von der Interessengemeinschaft Fonds e.V. (IGFeV.de) seit der vergangenen Woche von Anlegern der MS „HANSA CONSTITUTION“ des Emissionshauses Hansa Treuhand hört. Kaum einer der privaten Anleger, der vor 25 Jahren in das Schiff investiert hat, ist bereit der unverschämten Forderung des Insolvenzverwalters nach Rückzahlung der vor 15 Jahren erhaltenen Ausschüttungen Folge zu leisten. Besonders empörend empfinden die Anleger die extrem kurze Frist von einer Woche zur Zahlung. Dies, obwohl der Insolvenzverwalter die Insolvenz seit 59 Monaten bearbeitet. Das Insolvenzverfahren wurde bereits am 06.05.2016 eröffnet.



Einige der betroffenen Anleger haben sich entschlossen gemeinsam gegen die Forderung vorzugehen. Ein erfahrener Rechtsanwalt aus Köln vertritt sie im außergerichtlichen Verfahren.



Es kann doch nicht sein, dass Initiator, Bank, Reeder, Vertrieb und Fondsgesellschaft gut an dem Schiff verdient haben und keine Gewinne zurückzahlen und ausschließlich die Anleger zur Kasse gebeten werden.

