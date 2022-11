Befristete Chance: Pflegeimmobilien

Für Investoren bietet sich z.Zt. eine befristete Chance, mit erheblichem Preisvorteil in Pflegeimmobilien zu investieren. Ursache sind mehrere verschiedene Faktoren wie Zinsanstieg, bevorstehender Jahreswechsel, Fertigstellung von Neubauten und interne Gründe beim Marktführer für Pflegeimmobilien in Deutschland.Nach langjährigen Beobachtungen der Beneke Kapitalanlagen GmbH gab es seit Jahren zum Jahresende nicht mehr so viele gute Gelegenheiten in Qualitäts-Immobilien mit sozialem Hintergrund zu investieren. Auf der Webseite www.Zweitmeinung-Immobilien.de bietet Dipl.-Ing. Wilfried Beneke akute Investitionsmöglichkeiten in Objekte verschiedener Initiatoren. Diese sind mit finanziellen Beteiligungen der Anbieter an den Nebenkosten noch in diesem Jahr zu erwerben.„Der befristete finanzielle Vorteil sollte jedoch nicht der einzige Grund für ein Engagement sein. Sicherheit der Investition, planbare und regelmäßige Mieteinnahmen, die Nachhaltigkeit der Immobilien, der wachsende Bedarf und nicht zuletzt das bevorzugte Belegungsrecht für nahe Angehörige sind für mich die wichtigsten Entscheidungsgründe“ sagt Dipl.-Ing. Wilfried Beneke – nach 30 Jahren Erfahrung mit Kapitalanlagen.