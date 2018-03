Network-Karriere Award: BEMER für internationale Erfolge im Direktvertrieb ausgezeichnet

Beim Managementmeeting in Berlin erlebten 130 Manager eine besondere Ehre und Auszeichnung für ihre internationale Arbeit. Sie stehen sinnbildlich für die internationalen Markterweiterungen, die BEMER in den letzten Jahren gelungen sind. Neben den nachhaltigen Erfolgen im europäischen Raum ist besonders in den USA ein bedeutender Umsatz- sowie Geschäftspartnerzuwachs zu verzeichnen.Bernd Seitz, der seit 15 Jahren die Network-Karriere, Europas größte Wirtschaftsfachzeitung für Network-Marketing und den Direktvertrieb, herausgibt und sich intensiv mit dieser Branche auseinandersetzt, adressiert seine Worte an die BEMER Manager vor Ort: „Ich kenne das Familienunternehmen BEMER nun seit 15 Jahren. Und ich kenne national und international so ziemlich alle Firmen aus der Branche. Es gibt wirklich ganz wenige, die auf dieser Qualitäts- und Nachhaltigkeitsebene arbeiten.“Für diese „vorbildliche Entwicklung auf internationaler Ebene“ übergab Seitz zwei Network-Karriere Awards. Einer galt dem großeuropäischen Raum und dem seit 20 Jahren konstant steigenden Wachstum BEMERs innerhalb dieses Marktes. Der zweite Award richtete sich im Speziellen an die Vertriebspartner aus den USA, die seit drei Jahren die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® und die Philosophie des Unternehmens auf ihrem Kontinent verbreiten. Dazu Seitz:„Es gibt immer wieder europäische Direktvertriebsfirmen, die den Sprung nach Amerika versuchen. Während meiner Network-Karriere-Zeit habe ich noch kein Unternehmen gesehen, dass es so schnell geschafft hat, den Amerika-Markt breitflächig aufzubauen und eine dermaßen sensationelle Umsatzentwicklung vorzuweisen. Ich spreche mit vielen Geschäftsführern und weiß, wie schwer es ist, in Amerika als europäisches Network-Marketing-Unternehmen nachhaltig Fuß zu fassen. BEMER dürfte das erste europäische Unternehmen sein, das in Amerika mit solch einem Tempo und mit so einer großen Masse von Vertriebspartnern voranschreitet und sich von Monat zu Monat positiv weiter entwickelt. Wenn man dazu noch sieht, wie sich diese Firma als Ganzes entwickelt hat, freut mich das ganz besonders! Herzlichen Glückwunsch!“Geehrt von dieser einzigartigen Auszeichnung, spricht Firmengründer Peter Gleim Senior seinen Dank an Seitz aus: „Herzlichen Dank für diese Ehre, ich bin ganz gerührt. Eine Auszeichnung dieser Form ist schon eine Rarität. Mein Dank gilt aber auch jedem einzelnen unserer Vertriebspartner, der diese Entwicklung BEMERs möglich macht.“Ergänzend richtet CEO Pit Gleim seine Worte an alle Anwesenden im Raum: „Ich bin froh, so viele tolle Leute um mich herum zu haben, mit denen ich tagtäglich wachsen und wirken kann. Der Network-Karriere Award ist ein ganz besonderes Lob an alle BEMER Partner und insbesondere an das Management. Das ist euer Verdienst. Ich danke euch!“Beide Awards werden sich nun jeweils auf eine weite Reise begeben. Nachdem das amerikanische Exemplar selbstverständlich seinen Weg in die Vereinigten Staaten machen wird, wird der europäische Award symbolisch als „Wanderpokal“ bei den kommenden Veranstaltungen im Rahmen des B20 Tour durch die komplette Europalandschaft mit auf Tournee gehen.Zum Jubiläumsjahr findet die B20 Tour weltweit statt.12 Veranstaltungen im B20 XXL-Format in 12 BEMER Metropolen.Weitere Informationen hierzu unter www.B20years.com