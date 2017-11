BEMER's Europäische Gesundheitsinitiative geht in die nächste Runde

Mit dem großflächigen und internationalen Gesundheitsprojekt EGI zielt die BEMER Int. AG zusammen mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern darauf ab, das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil mehr in den Vordergrund zu rücken und Menschen für eine gesunde Lebensweise zu sensibilisieren. Dabei steht das Thema des Blutkreislaufs im Gesamtbild des körperlichen und geistigen Gesundheitsbilds im Fokus. Denn er ist maßgeblich für die Grundsatzversorgung des Körpers mit Sauer- und Nährstoffen notwendig und eine Fehlfunktion oder Störung der Blutzirkulation ist oft Ursache für ein schwächelndes Abwehrsystem und viele Zivilisationskrankheiten wie beispielsweise Diabetes, Schlaganfälle, Bluthochdruck und Demenz.Die Europäische Gesundheitsinitiative der BEMER Int. AG und deren Hintergrund und Absicht sind in folgendem Video kurz zusammengefasst:Bereits seit Ende September diesen Jahres veranstalten BEMER Partner aus ganz Europa Informationsveranstaltungen, Gesundheitsvorträge und Podiumsdiskussionen mit Experten vom Fach unter dem Deckmantel der EGI. Nach einem erfolgreichen Start mit zahlreichen, neugierigen Besuchern, konzentriert sich der nächste Meilenstein der EGI auf sportliche Aspekte. In diesem Sinne werden Anfang Dezember eine Reihe von Sportkongressen mit Legenden und aktuellen Profisportlern in Deutschland und Österreich stattfinden.Die Termine gestalten sich wie folgt:02.12. 2017 Berlin Susanne Lacrouts Axel Schulz uvm02.12. 2017 Landsberg Tino Göbel Charly Steeb uvm02.12. 2017 Salzburg (A) Markus Grabner Mario Matt uvm03.12. 2017 Frankfurt Barbara Ramm Charly Steeb uvm03.12. 2017 Wien (A) Markus Grabner Axel Schulz