BEMER Sportbotschafter Franz Müllner stellt Weltrekord auf

19.09.18

Er gilt als der stärkste Mann der Welt. Der gebürtige Österreicher Franz Müllner, genannt „The Austrian Rock“, ist bekannt für seine außergewöhnlichen Rekordversuche und führt bereits eine lange Liste mit geglückten Weltrekorden im international bekannten Guinness Buch der Rekorde. Nun ist ihm ein weiterer Versuch geglückt.Im Zuge des B20 – Tourstops in Graz am 15. September wurde am Flugplatz Schärding bei schwierigen Windverhältnissen und unter Aufsicht eines Kampfgerichts der Versuch gestartet. Hierbei landete ein sogenannter „bell-jet-ranger“ Helikopter mit einem Gewicht von über 1500kg auf den Schultern von Franz Müllner, sodass dieser den Heli für 30 volle Sekunden mit bloßer Muskelkraft und Balancevermögen auf seinen Schultern halten konnte. „Bei meinen Helikopter Shows, die ich als einziger weltweit präsentiere, bin ich top vorbereitet, mental und körperlich - dank der Unterstützung von BEMER“, erklärt Müllner.BEMER Organisationsdirektor Markus Grabner, der anlässlich des 20 jährigen Bestehens von BEMER das B20 - Event in Graz organisierte und den Versuch seitens BEMER begleitete, war nach dem geglückten Weltrekordversuch außer sich: „Das war eine großartige Leistung von Franz und ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer am Event! Vertreter der BEMER Int. AG sowie das Team Österreich und über 300 begeisterte Teilnehmer der runden Jahresfeier, haben Franz Müllner mit einem frenetischen Applaus am Flughafen Graz empfangen und ihm größten Respekt gezollt. Wir sind sehr stolz, dass Franz einer unserer Sportbotschafter und somit Teil der BEMER Familie ist."Der erfahrene Profisportler engagiert sich seit diesem Jahr aktiv für BEMER in seiner Rolle als einer von namhaften Botschaftern aus den verschiedensten Sportbereichen wie beispielsweise Tennis, Golf oder Radsport. Was alle gleichermaßen miteinander verbindet, sind die positiven Erfahrungen, die sie mit dem BEMER System im Zusammenhang mit ihren sportlichen Leistungen machen konnten.Informationen zur B20 – Jubiläumstour der BEMER Int. AG unterDas offizielle B20 - Tourvideo