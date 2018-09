B20-Jubiläumstour - Nächster Halt: Graz

10.09.18

Was Peter Gleim sen. im Jahre 1998 mit der BEMER Therapie für Gesundheit und Wohlbefinden initiierte, ist heute ein namhaftes Familienunternehmen mit Vertriebsstandorten und überzeugten Anwendern auf der ganzen Welt. Um das 20-jährige Bestehen der BEMER Int. AG mit Sitz im liechtensteinischen Triesen zu feiern, organisierten Mitarbeiter und BEMER-Partner die „B20-Tour“. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, bisherigen Nutzern und interessierten Gästen einen tiefen Einblick in die Geschichte der Physikalischen Gefäßtherapie zu geben. Die „B20-Tour“ startete dabei in Italien und führte bisher durch die Niederlande, die Schweiz, Skandinavien und Deutschland. Jetzt ist der nächste Halt am 15. September 2018 im österreichischen Graz.Die Veranstaltungen der B20-Tour zeichnen sich durch ein abwechslungsreiches Programm aus. Von medizinischen Fachvorträgen über Gründungsgeschichten und Zukunftsvisionen bis hin zu spektakulären Live-Shows: Auch beim Event im Grazer Flughafen ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir freuen uns alle wahnsinnig, die BEMER Jubiläumstour hier in Graz auszurichten und mit allen Besuchern zu feiern. Vor fünf Jahren haben wir unser Team in Österreich aufgebaut und viel erreicht. Ich bin sehr stolz auf mein Team, dass mit großem Engagement und Erfolg die BEMER-Erfolgsgeschichte in Österreich schreibt. Und um das zu feiern, ist der Flugplatz die perfekte Location“, erklärt Markus Grabner, BEMER Organisationsdirektor und Verantwortlicher für die B20-Veranstaltung in Graz.Als besonderes Highlight können sich die Besucher auf den Vortrag des Firmengründers Peter Gleim sen. freuen. Vor 20 Jahren legte er den Grundstein für den Siegeszug der Physikalischen Gefäßtherapie, jetzt gibt er auf der B20-Tour Einblicke in die Zukunft der BEMER Int. AG. Zu Gast wird zudem Extremsportler Franz Müllner, aka „The Austrian Rock“, sein, der in Graz über seine Erfahrungen mit der BEMER-Therapie berichtet – und exklusiv eine seiner extremen Darbietungen und einen zeigen wird.09.00-10.00 Einlass / Akkreditierung10.00-10.15 Begrüssung Ablauf des Tages10.15-11.15 BEMER Unternehmensgeschichte 20 Jahre Erfolg11.15-11.45 Kaffeepause11.45-13.00 Die BEMER Therapie13.00-13.45 Mittagspause13.45-15.30 BEMER Marktplatz15.30-16.00 Kaffeepause16.00-17.00 Highlight Speaker17.00-17.50 BEMER Business Ziele & Visionen17.50-18.00 Verabschiedung18.00-22.00 Abendessen & Party Musik & BarZudem findet von 14.00-18.00 Uhr gleichzeitig eine Parallelveranstaltung für medizinische Fachkreise statt.Pressevertreter erhalten zur B20-Tour Veranstaltung am 15. September in Graz kostenfreien Eintritt. Akkreditierung und Anmeldung bitte direkt an Organisationsdirektor Markus Grabner: mg@sator-grabner.at

+43 6644 622784Weitere Informationen und Anmeldung online unter:oder unter dem offiziellen B20-Tour Video: