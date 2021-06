belvona renoviert Wohnpark Melsterberg in Werl – die regelmäßigen Standortoptimierungen gehen weiter

Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen belvona hat mit dem Wohnpark Melsterberg in Werl einen weiteren Standort umfassend aufgewertet. Das Immobilienportfolio des Unternehmens wächst stetig weiter und mit jeder neuen Standortakquise stehen umfangreiche Optimierungsarbeiten auf dem Plan. Insgesamt investiert belvona etwa dreimal so hohe Summen wie die fünf größten börsennotierten Immobilienunternehmen in Deutschland – und das macht sich vor allem vor Ort bemerkbar.Hunderte Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen mit über 14.000 Mieterinnen und Mietern in Deutschland gehören mittlerweile zum Bestand von belvona. Doch das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf übernimmt weiterhin regelmäßig bereits bestehende Objekte. Die meisten davon stehen in NRW und befinden sich aufgrund mangelnder Investitionen und Instandhaltungen in der Vergangenheit in einem verbesserungswürdigen Zustand. Damit sich die ansässigen Mieterinnen und Mieter dort wieder richtig zuhause fühlen können, plant das Wohnungsunternehmen für jeden Standort aufwendige Renovierungen und Modernisierungen, sowie bei Bedarf auch Sanierungen einzelner Wohneinheiten oder ganzer Häuser.„Mieterzufriedenheit ist unser oberstes Ziel, all unsere Konzepte und Strukturen sind darauf ausgerichtet. Deshalb ist jede Investition, die wir in Modernisierungsarbeiten und unseren Service stecken, auch eine Investition in das zukünftige Glück der Bewohner“, so belvona. Ein guter Anfang ist für das Unternehmen, ab dem ersten Tag der Standortübernahme vor Ort mit der Optimierung zu beginnen. Dafür erfolgt zunächst eine Bestandsaufnahme aller Schäden und Mängel, bei der die Anwohner ihren Vermieter auch direkt kennenlernen können.In den darauffolgenden Wochen und Monaten setzt das Wohnungsunternehmen sein Versprechen in die Tat um: Heizungs-, Sanitäranlagen und Elektrik werden erneuert, Fahrstühle installiert, Türen und Fenster ausgetauscht, Fassaden und Hausflure gestrichen. Auch die Außenanlagen rücken bei belvona in den Fokus – sie sollen schön grün und üppig bepflanzt sein, um den Mieterinnen und Mietern auch außerhalb ihrer Wohnungen eine Oase der Ruhe und Erholung zu bieten. Damit belvona diesen neuen Wohnstandard auch dauerhaft halten kann, kümmert sich das Unternehmen zudem um die regelmäßige Pflege der Wohnanlagen.In Werl standen nun ebenfalls umfangreiche Renovierungen an. Der Wohnpark Melsterberg in der Droste-Hülshoff-Straße und im Weberanger wurde innerhalb der letzten Wochen maßgeblich aufgewertet: Die Hauseingänge wurden komplett erneuert und die Mülltonnen haben einen neuen, gepflegten Platz bekommen. Des Weiteren haben belvona und Facility Management Partner Prodomus zahlreiche neue Blumen und Sträucher gepflanzt, die zum verbesserten Biotop-Faktor des Wohnquartiers beitragen sollen. Sowohl die Modernisierungen als auch der mieterorientierte Service des Wohnungsunternehmens sind derzeit im Gespräch. Mieter, aber auch die Kommunen und Bauministerin Ina Scharrenbach haben kürzlich hervorgehoben, wie sehr sich die Wohnanlagen zum Positiven verändert haben, seit belvona diese übernommen hat.Der erfolgreiche Mieterservice basiert vor allem auf dem Einsatz sogenannter Property Manager. Diese sind für feste belvona Standorte zuständig und fungieren nicht nur klassisch per Mail und Telefon, sondern auch in persönlichen Gesprächen vor Ort als Ansprechpartner für die Mieterinnen und Mieter. Sie sind bei Fragen zur Stelle und können im Falle eines Problems zügig agieren – so muss kein Bewohner unnötig lange auf eine dringend notwendige Reparatur warten. Das führt dazu, dass sich die Mieterinnen und Mieter von ihrem neuen Vermieter besonders wertgeschätzt und vor allem auch gut bei ihm aufgehoben fühlen.Der Werler Wohnpark Melsterberg war allerdings nicht der einzige Standort, den belvona aktuell auf Vordermann gebracht hat: Auch die Bewohner des Wohnpark Himmelsberg in Dorsten durften sich über einige Verschönerungsmaßnahmen freuen.