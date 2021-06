belvona modernisiert Standorte: Wohnpark Melsterberg in Werl umfassend aufgewertet

Der Wohnpark Melsterberg in Werl erstrahlt in neuem Glanz. Nachdem das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen belvona die Immobilie von ihrem Vorbesitzer übernahm, hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Dies ist bei allen Standortübernahmen des Unternehmens der Fall: Sobald belvona eine Immobilie akquiriert, stehen Renovierungen und Modernisierungen an, um den Bewohnern einen attraktiven Wohnraum zu schaffen. Doch wie genau sieht die Umsetzung vor Ort im Wohnpark Melsterberg aus?Das in Düsseldorf ansässige Wohnungsunternehmen belvona hat seit seiner Positionierung am Markt zahlreiche Standorte übernommen. Die meisten von ihnen sind Mehrfamilienhäuser oder ganze Wohnanlagen in NRW und befinden sich bei der Akquise in renovierungs- oder gar sanierungsbedürftigem Zustand. Für belvona eine Chance, mit gezielten Investitionen die nachhaltige Standortentwicklung voranzutreiben: Das Unternehmen investiert etwa dreimal so viel Geld wie die fünf größten börsennotierten Immobilienunternehmen in umfangreiche Sanierungen, Renovierungen und Modernisierungen seiner Wohnanlagen.Die aufwendigen Arbeiten beginnen unverzüglich nach der Standortübernahme. Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens sind vor Ort, um die Mieterinnen und Mieter kennenzulernen und eine Bestandaufnahme aller Schäden und Mängel zu machen. Gemeinsam mit Facility Management Partner Prodomus werden anschließend alte Türen und Fenster ausgetauscht, Elektrik, Sanitär- und Heizungsanlagen erneuert. Die Gebäude erhalten innen wie außen einen komplett neuen Anstrich und die Spielplätze sowie Grünanlagen werden gesäubert und auf Vordermann gebracht. „Unsere Mieterinnen und Mieter sollen sich in unseren Quartieren sicher, wohl und vor allem zuhause fühlen. Damit wir diesen neu etablierten Wohnstandard auch langfristig halten können, kümmern wir uns selbstverständlich auch um die regelmäßige Pflege der Wohnanlagen“, erklärt belvona.Auch im Werler Wohnpark Melsterberg in der Droste-Hülshoff-Straße und im Weberanger hat belvona seinen neuen Wohnstandard umgesetzt. Erst kürzlich wurden die neuen Hauseingänge fertiggestellt, außerdem gibt es nun einen neuen Platz für die Mülltonnen. So sieht der Außenbereich der Wohnanlage noch ansprechender sowie ordentlicher aus und hinterlässt direkt einen gepflegten Gesamteindruck. Die neue Bepflanzung in den Außen- und Grünanlagen der Objekte am Melsterberg sorgt nicht nur für einen idealen Biotopfaktor, sondern bietet den Anwohnerinnen und Anwohnern auch Ruhe und Erholung im Grünen – direkt vor der eigenen Haustür.Zu den umfassenden Neuerungen und dem gehobenen Wohnstandard belvonas gehören nicht nur rundum moderne und gepflegte Wohnquartiere. Das Wohnungsunternehmen legt auch großen Wert auf einen mieterorientierten Service sowie eine enge und persönliche Bindung zu seinen Bewohnern. Dafür sind an jedem Standort extra feste Property Manager im Einsatz. Sie sind klassisch per Mail und telefonisch für die Mieterinnen und Mieter da – aber auch vor Ort in den Mietersprechstunden.„Bei Fragen, Problemen und auch Wünschen ermöglichen die Property Manager kurze Kommunikationswege zwischen uns und unseren Mietern. Dadurch können wir deutlich schneller handeln als andere Wohnungsunternehmen. Wir möchten ein modernes Wohnen nach alten Werten anbieten und achten deshalb auf ein traditionell persönliches Mieter-Vermieter-Verhältnis“, so belvona. Das ist als Wohnungsunternehmen dieser Größe nicht leicht, doch die Property Manager scheinen eine gute Lösung zu sein – zahlreiche Bewohner, aber auch die Kommunen selbst loben belvona derzeit für den starken Service.Nachdem sich die Mieterinnen und Mieter im Werler Wohnpark Melsterberg nun über eine modernere Anlage und einen zuverlässigen Mieterservice freuen können, stehen für belvona auch schon wieder die nächsten Standortoptimierungen auf dem Plan. Ein Konzept, das aufgeht, wie das positive Feedback beweist.