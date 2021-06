belvona in NRW: Bauministerin Ina Scharrenbach spricht von „deutlich spürbaren Verbesserungen seit der Übernahme (…) durch belvona“

Je größer das Wohnungsunternehmen, desto größer die Kluft zwischen Mietern und Vermietung? Oft ist dies leider der Fall, doch belvona zeigt aktuell, dass es auch anders funktionieren kann. Das bestätigte zuletzt auch Bauministerin Ina Scharrenbach in einem Bericht der LZ.de vom 30. Mai. Dass sich belvona als größeres Wohnungsunternehmen von den anderen Branchen-Riesen abgrenzt, beweisen nicht nur die hohen Investitionen in die Standortübernahmen und -optimierungen. Auch das innovative und sehr persönlich ausgerichtete Service-Konzept sowie der Fokus auf Nachhaltigkeit lassen das Unternehmen am Immobilienmarkt herausstechen.



Nicht nur die Mieterinnen und Mieter selbst, sondern auch Bauministerin Ina Scharrenbach finden derzeit viel Lob für belvona. „Zahlreiche Kommunen berichteten von deutlich spürbaren Verbesserungen seit der Übernahme (…) durch belvona im Jahr 2020. Dies gelte sowohl hinsichtlich der Beseitigung von Mängeln als auch hinsichtlich der Kommunikation mit belvona. Die beteiligten Kommunen bewerteten das Verhalten von belvona grundsätzlich als positiv“, so Scharrenbach.



Wohnungsunternehmen belvona sorgt mit umfangreicher Standort- und Quartiersentwicklung für den Erhalt bezahlbaren und lebenswerten Wohnraums



Das Wohnungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf übernimmt regelmäßig neue Standorte – fast monatlich kommen neue Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in NRW dazu, die sich in renovierungs- und oftmals auch sanierungsbedürftigem Zustand befinden. Diese Entscheidung trifft belvona gezielt – denn alte, von den Vorbesitzern vernachlässigte Wohnbestände aufzuwerten ist ein ökologisch wie wirtschaftlich nachhaltiger Prozess. Hierbei wird bestehender Wohnraum optimal genutzt.



Insgesamt dreimal so hohe Summen wie die fünf größten börsennotierten Immobilienunternehmen in Deutschland investiert belvona in umfassende Sanierungen, Modernisierungen und Renovierungen der Standorte. Das beinhaltet nicht nur die Wohnungen selbst, sondern auch die gesamten Gebäude und Außenanlagen. Dabei ist es dem Düsseldorfer Unternehmen wichtig, die Wohnungen auch nach aufwendigen Verschönerungen weiterhin zu einem bezahlbaren Preis zu vermieten, damit sich die alteingesessenen Bewohner und auch Neumieter weiterhin einen attraktiven Wohnraum mit gehobenem Wohnstandard leisten können.



Ab dem ersten Tag der Standortübernahme ist belvona schon mit Facility Management Partner Prodomus vor Ort, um die Bewohner kennenzulernen und sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Sie nehmen Mängel auf und beginnen unverzüglich mit ersten Reinigungsarbeiten und Reparaturen. Innerhalb der nächsten Wochen werden dann Bodenbeläge und Sanitäranlagen erneuert, Fassaden und Wände gestrichen, alte Elektrik und Heizungsanlagen ausgetauscht. Auch die Grünanlagen werden dank neuer Bepflanzung und gepflegter Spielplätze wieder zu einem Ort der Erholung. Diese Standortoptimierungen kommen jedoch nicht nur den entsprechenden Mieterinnen und Mietern zugute – letzten Endes profitiert das gesamte Stadtviertel und damit auch die Stadt optisch und atmosphärisch von der Aufwertung der Wohnanlagen und zufriedenen Anwohnern.



Auch beim Service überzeugt belvona dank Property Managern mit einem einzigartigen Konzept



Doch nicht nur in Sachen Standortübernahmen und -optimierungen geht das Düsseldorfer Unternehmen belvona seinen eigenen Weg. Auch im Bereich des Mieterservice kann belvona überzeugen. Anonyme Callcenter-Mitarbeiter und lange Wartezeiten suchen Mieterinnen und Mieter hier vergeblich. Dank der Property Manager, die für feste Standorte zuständig und dort als Ansprechpartner für die Bewohner da sind, sind die Kommunikations- und Handlungswege deutlich verkürzt.



„Wir möchten unseren Bewohnern eine einzigartige Mischung aus modernem Wohnstandard und traditionellem Mieter-Vermieter-Verhältnis bieten. Nur wenn das Gesamtpaket stimmt, können sie sich in unseren Wohnquartieren zu 100% wohlfühlen“, erklärt belvona. Die Property Manager sind auf diesem Weg ein wichtiger Schritt – viele Mieterinnen und Mieter berichten derzeit, dass sie sich bei belvona gut aufgehoben und betreut fühlen.



Zufriedene Mieterinnen und Mieter sprechen für sich: belvonas Bemühungen, sich durch einen mieterorientierten Service sowie umfangreiche Standortoptimierungen von anderen Wohnungsunternehmen am Immobilienmarkt abzuheben, kommen vor allem den Bewohnern zugute. Der Erfolg kann sich sehen lassen – wie nicht zuletzt von Bauministerin Ina Scharrenbach bestätigt.

