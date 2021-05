belvona: Das Unternehmen wächst dank starkem Service und Nachhaltigkeit erfolgreich weiter

belvona auf Erfolgskurs: Das in Düsseldorf ansässige Wohnungsunternehmen wächst auch im zweiten Pandemiejahr kontinuierlich weiter. Allein 2020 hat es mehr als 150 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt und übernimmt in regelmäßigen Abständen neue Wohnimmobilien in Deutschland. Der Großteil davon sind Mehrfamilienhäuser und ganze Wohnanlagen, die sich in NRW befinden. Grund für den erfolgreichen Ausbau des eigenen Portfolios sind auch die hohen Investitionen, die das Unternehmen tätigt – moderne Wohnanlagen, ein persönlicher Service und Nachhaltigkeit stehen dabei an oberster Stelle.



Zahlreiche Standorte und zufriedene Mieter: belvona baut sein Unternehmen auch 2021 weiter aus



belvona übernimmt immer mehr Wohnanlagen in NRW-Städten ist mittlerweile für tausende Mieterinnen und Mieter zuständig. Das ist für das Unternehmen ein Grund zur Freude, bedeutet allerdings auch viel Verantwortung und Arbeit. „Wir dürfen uns aktuell über ein stetig steigendes Interesse an unseren Wohnungen freuen. Dadurch wächst aber auch der Druck, eine große Anzahl von Mieterinnen und Mieter glücklich zu machen, indem wir ihnen einen attraktiven Wohnraum und einen erstklassigen Wohnstandard bieten“, so belvona.



Gemeinsam mit Facility Management Partner Prodomus kümmert sich belvona um eine gezielte Aufwertung der bisher oftmals vernachlässigten Immobilien: Keller, Treppenhäuser und Fassaden werden gestrichen, Elektrik, Sanitäranlagen und Heizungen erneuert. Insgesamt investiert belvona ein Vielfaches der Summen, die die fünf größten börsennotierten Wohnungsunternehmen für die Entwicklung der von ihnen verwalteten Quartiere ausgeben.



Auch in die Entwicklung seines Mieterservices hat das Unternehmen viel Zeit und Geld investiert. Herausgekommen ist dabei ein Konzept, das am deutschen Immobilienmarkt wohl einzigartig ist – belvona setzt an allen Standorten auf feste Property Manager, die vor Ort für die Mieterinnen und Mieter da sind. Sie können schnell und zuverlässig zwischen ihnen und der Vermietung vermitteln, sodass lange Wartezeiten und ständig wechselnde Ansprechpartner wegfallen. Das persönliche Mieter-Vermieter-Verhältnis begeistert nicht nur alteingesessene Bewohner, sondern lockt auch zahlreiche Neumieter an.



Nachhaltigkeit als tragende Säule des Unternehmens: belvona übernimmt Verantwortung



Nachhaltiges Bauen und Wohnen ist in der Immobilienbranche noch nicht besonders weit verbreitet und gewinnt erst jetzt immer mehr an Relevanz. belvona setzt jedoch schon von Anfang an auf nachhaltige Baumaterialien und Bauweisen, die bei allen anstehenden Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Dabei kommen zudem umweltfreundliche Geräte zum Einsatz – alle von ihnen tragen das vom Bundesumweltministerium vergebene Gütesiegel des Blauen Engels. Und nicht nur die Wohnungen und Häuser selbst, sondern auch die gesamten Wohnanlagen werden ökologisch aufgewertet. Allein in den letzten Monaten hat das Wohnungsunternehmen mehr als 2.600 Bäume und Sträucher gepflanzt, um für einen optimalen Biotopfaktor zu sorgen.



Betriebsintern lebt belvona diese Werte genauso wie vor Ort bei den Mieterinnen und Mietern. Geschäftspartner wählt das Unternehmen nach spezifischen Nachhaltigkeitskriterien aus. Zudem wurde die hauseigene Autoflotte um Audi e-Tron Modelle erweitert und in naher Zukunft soll der vollständige Wechsel zu Grünstrom erfolgen. Dass belvona seine ökologische Verantwortung anerkennt, dürfte vielen Mieterinnen und Mietern gefallen und neben den umfangreichen Modernisierungen sowie dem mieterorientierten Service maßgeblich zum derzeitigen und zukünftigen Erfolg des Wohnungsunternehmens beitragen.

